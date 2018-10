Oberriexingen Zebrastreifen soll in die Hauptstraße

Oberriexingen / Michaela Glemser

Der Verkehr in der Hauptstraße nimmt immer mehr zu. Daher wird es für Fußgänger immer schwieriger, die viel befahrene Straße zu überqueren. Die Vertreter der Enzstadt haben sich schon im Jahr 2017 für eine Lichtsignalanlage stark gemacht, die erleichtern soll über die Hauptstraße zu kommen.

Bei einer Verkehrsschau im Juli mit Beteiligung der Polizei, der Unteren Verkehrsbehörde Vaihingen, der Straßenmeisterei und des Ludwigsburger Kreisverbands des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) wurde dieser Antrag jedoch negativ beschieden. Die für die Einrichtung einer Ampel erforderliche Anzahl von Fußgänger-Querungen wird in der Hauptstraße nicht erreicht. Zudem stellten die Fachleute in Frage, ob sich die Fußgängerströme tatsächlich an einer Stelle bündeln lassen, um genau dort auf die andere Straßenseite zu gelangen.

Voraussetzungen nicht da

„Bisher liegen die rechtlichen Voraussetzungen für die Lichtsignalanlage nicht vor. Es gibt jedoch Tendenzen im Bereich des Verkehrsministeriums von Baden-Württemberg, die für die Lichtsignalanlagen notwendigen Fußgängermengen künftig reduzieren zu wollen“, machte Oberriexingens Bürgermeister Frank Wittendorfer in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich. Daher will die Stadt ihren Antrag zunächst zurückstellen, bis die neue Fußgängermengen vom Verkehrsministerium festgeschrieben wurden. Bis dahin soll der Wunsch nach einem neuen Zebrastreifen vor dem Rathaus in der Hauptstraße vorangetrieben werden. „Die ist eine passende Alternative zur Lichtsignalanlage. Bei Bedarf könnten später auch drei weitere Zebrastreifen in der Sachsenheimer Straße im Bereich der Einmündung in die Karlstraße, in der Hauptstraße im Bereich der Einmündung in die Untere Gasse und in der Sersheimer Straße vor dem Friedhof eingerichtet werden“, sagte Oberriexingens Rathauschef. Die Ratsmitglieder votierten mehrheitlich für diese Zebrastreifen.

Scheinsicherheit für Fußgänger

Der ebenfalls in der Ratssitzung anwesende Leiter der Unteren Verkehrsbehörde in Vaihingen, Matthias Volk, gab jedoch zu bedenken, dass ein Zebrastreifen, der von Fußgängern nur selten genutzt werde, schon bald von Autofahrern gar nicht mehr wahrgenommen werde. Dadurch entstünde eine Scheinsicherheit für Fußgänger. Ähnlich ablehnend musste Volk aufgrund der rechtlichen Lage auch dem Begehren der Oberriexinger nach Tempo 30 in ihrer Ortsdurchfahrt gegenüber stehen. Weder die erforderlichen erhöhten Lärmwerte durch den Fahrzeugverkehr (5000 bis 6000 Fahrzeuge am Tag) werden in der Hauptstraße erreicht, noch gibt es eine erhöhte Feinstaubbelastung oder eine konkrete Gefahrenlage, die der Polizei aufgefallen wäre. Daher wurde auch bei der Verkehrsschau im Juli der Antrag auf Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt einhellig abgelehnt. „Auf dem Papier mag objektiv zwar keine Gefahrenlage bestehen, aber wer einmal an der Hauptstraße gestanden ist, hat subjektiv ein anderes Empfinden. Ich bin zuversichtlich, dass wir schnell eine Lösung finden werden“, erklärte Wittendorfer. Erfolgreicher war der Wunsch der Oberriexinger vor dem Kindergarten im Bereich der Einmündung der Großmolten in die Sersheimer Straße eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer zu erreichen. Dieser Absicht stimmten die Teilnehmer der Verkehrsschau zu. In der Zeit von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr wird in diesem Abschnitt die Geschwindigkeit auf Tempo 30 eingegrenzt. Mittelfristig muss sich die Stadt über die Erstellung eines Lärmaktionsplans Gedanken machen, mit dem eventuell auch Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt forciert werden kann. „Auch eine überörtliche Ortsumfahrung müssen wir mit den Nachbarkommunen diskutieren, da der Schwerlast- und Pendlerverkehr stetig zunimmt und insbesondere an der Engstelle auf der Enzbrücke Probleme bereitet“, sagte Wittendorfer.

Die Oberriexinger Gemeinderäte regten weiterhin an, die Verkehrssituation an der Ausfahrt aus der Brunnengasse zu überdenken.