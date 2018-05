Walpurgisnacht Zebra-Streiche haben Folgen

Sachsenheim / Mathias Schmid

Ist in Ochsenbach nun jemand zu weit gegangen? Das findet jedenfalls das Landratsamt. Die in der Walpurgisnacht von Unbekannten auf die Straße gemalten Witz-Zebrastreifen (die BZ berichtete) wurden von der Behörde umgehend entfernt. Und den Malern droht – sofern sie denn gefunden werden – Ärger.

Denn das Landratsamt hat den Fall zudem an die Polizei übergeben, wie Landratsamt-Sprecher Dr. Andreas Fritz mitteilt. Polizei-Sprecher Peter Widenhorn bestätigt auf BZ-Nachfrage: Das Polizeirevier Vaihingen ermittelt in dieser Sache. „Die Kollegen klären derzeit mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn, ob dieser ‚Maischerz’ den Tatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erfüllt“, berichtet er.

Rechnung an Verursacher

Demnach werden nicht nur die weißen Streifen am Ortseingang, auf der Dorfstraße (quer zur Fahrbahn), sowie auf der Spielberger, Häfnerhaslacher und Güglinger Straße untersucht. Auch die Schilder an den Ortseinfahrten und jene mit einem Lkw-Verbotszeichen an verschiedenen Stellen und eine zusätzliche Null auf einem 30er-Zeichen auf der Fahrbahn. „Die Kosten werden dem Verursacher in Rechnung gestellt, sofern er ermittelt werden kann“, betont Landratsamt-Sprecher Fritz. Und: „Die Urheber haben mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.“

Karl-Heinz Böckle von der Initiative Verkehr im Kirbachtal kann seine Sympathie für die Maler nicht verbergen. „Ich habe mich über den Streich gefreut. Das zeigt, dass auch andere Leute Fantasie haben und sich engagieren. Ich zähle die Leute im weitesten Sinne zu unserer Initiative.“

Rätselraten über Täter

Wer allerdings für den Streitfall verantwortlich ist, wisse er nicht. Er und seine offiziellen Mitstreiter seien es jedenfalls nicht. „Wir sind eine Initiative, kein Verein. Von unseren aktiven Mitstreitern war daran niemand beteiligt“, sagt er. „Wir waren beim Schilder aufstellen dabei. Die Aktion mit den Zebrastreifen haben wir erst am anderen Tag mitgekriegt.“ Natürlich liege der Verdacht nahe, dass die Zebrastreifen die Idee von Personen „aus dem Dunstkreis“ der Initiative gewesen seien. „Aber dann kommt fast jeder Bürger in Ochsenbach in Frage.“

Über das schnelle Handeln des Landratsamts zeigt er sich erstaunt. „In unserer Jugendzeit wurden ähnliche Streiche verursacht. Da wäre niemand auf die Idee gekommen, das sofort zu entfernen. Für mich ist das mit Kanonen nach Spatzen geschossen. Die sind mit schwerem Gerät angerückt – als ob das Ölfarbe gewesen wäre“, sagt er. Dabei habe es sich seiner Ansicht nach um wasserlösliche Farbe gehandelt. Das letzte Wort in diesem Fall ist jedenfalls noch nicht gesprochen.

Info Die Polizei bittet unter Telefon (07042) 94 10 um Hinweise.