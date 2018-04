Bilanz Winkels setzt 74 Millionen Kisten ab

Sachsenheim / bz

Die Winkels-Gruppe ist nach eigenen Angaben der größte Getränkelogistiker im südwestdeutschen Raum und blickt zufrieden auf das zurückliegende Geschäftsjahr zurück. 2017 steigerte die Gruppe ihren Umsatz laut einer Mitteilung von 354 auf 368 Millionen Euro (ohne Beteiligungen). Das Plus von rund 4 Prozent erreichte Winkels trotz nicht durchgehend optimaler Rahmenbedingungen. So gab es mit dem Juni nur einen heißen Sommermonat und der Herbst war nach Unternehmensangaben vergleichsweise schwach.

Auch der Konzern (inklusive Beteiligungsgesellschaften) verzeichnet ein deutliches Plus: 3,06 Prozent oder 14 Millionen Euro mehr wurden im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftet. Der Umsatz belief sich dabei auf insgesamt 471 Millionen Euro.

Im Absatz machte sich dieser Trend ebenfalls bemerkbar. Insgesamt wurden von der Winkels-Gruppe 74,4 Millionen Kisten oder auch 979,2 Millionen Füllungen abgesetzt. Dies entspricht einem Zuwachs von über 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr – im Vergleich zu einer durchschnittlichen Absatzsteigerung von nur 1,07 Prozent im Brunnengebiet Südwest.

Gastro-Linie erfolgreich

Während die Winkels Eigenmarken 2016 noch einen Anstieg von 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichneten, konnten sich diese 2017 deutlich steigern. Insgesamt wurden 37,9 Millionen Kisten oder 409 Millionen Flaschen abgesetzt, was einem Plus von 5,9 Prozent entspricht.

Die strategisch wichtigste Marke „alwa“ war vor allem mit ihrer 2016 neu eingeführten Gastro-Linie „alwa live“ erfolgreich. Mit einer Steigerung von mehr als 200 Prozent wurden die Erwartungen an das Glas-Gebinde deutlich übertroffen. Zeitgleich konnte auch der Gesamtabsatz bei „alwa“ im Bereich Glas erhöht werden: 5,9 Prozent mehr bestätigen den Trend zu dem umweltfreundlichen Mehrweg-Gebinde, heißt es.

Ein deutlicher Absatzrückgang war dagegen bei den Preiseinstiegsmarken von Winkels im Glas-Gebinde, Markgrafen und Frische Brise, zu verzeichnen.

2018 wird ein, so das Unternehmen, „interessantes Jahr für Winkels“. Neben der Übernahme des Stuttgarter Traditionsunternehmens Benz-Weine sowie der Beteiligung am Getränkefachgroßhandel Getränke Schmitt sorge der Anfang des Jahres vollzogene Wechsel in der Geschäftsführung für neue Impulse. Geschäftsführender Gesellschafter der Winkels Getränke Logistik GmbH & Co. Holding KG ist Gerhard Kaufmann. Der Geschäftsführung gehören darüber hinaus Denise Kaufmann, Dr. Alexander Granget, Dieter Hamel und Heiko Ursprung an.