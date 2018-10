Sachsenheim Wer ist schuld am Ochsenbacher Poller-Chaos?

Von Mathias Schmid

Die Verkehrssituation in Ochsenbach ist nach wie vor Dauerbrenner in der Kirbachtalgemeinde – und darüber hinaus (die BZ berichtete). Zufrieden mit der aktuellen Situation ist niemand wirklich. Schuld daran will aber auch niemand sein, wie ein Schreiben des Verkehrsministeriums an den FDP-Landtagsabgeordneten Jochen Haußmann zeigt. Der hatte in einer kleinen Anfrage um Aufklärung gebeten. Immerhin besteht noch die Hoffnung, dass die Poller – oder zumindest ein Teil – wieder wegkommen, wenn das neue Parkkonzept steht.

Eines ist klar: Das Landratsamt hat die Stadt aufgefordert, die Blumentröge am Straßenrand zu entfernen und für eine sichere Verkehrssituation zu sorgen. Doch darüber hinaus wäscht das Landratsamt dem Schreiben zufolge, das der BZ vorliegt, seine Hände in Unschuld. „Die konkrete Gestaltung wurde von der Stadtverwaltung entschieden. Vonseiten der Verkehrsbehörde erfolgten (...) nur allgemeine Hinweise.“ Die Stadt Sachsenheim hat darauf einen etwas anderen Blick. Richtig sei, dass das Landratsamt die Stadt aufgefordert habe, über die Art der Poller zu entscheiden, heißt es auf BZ-Anfrage. „Zu berücksichtigen war, dass die Poller beweglich, also umklappbar sind. Da Kinder zum Teil auf dem Gehweg fahren müssen, ist auch eine bestimmte Höhe der Poller zwingend“, heißt es aus dem Rathaus. Das Poller-Konzept orientiere sich an der HAV (Hinweise zur Anbringung von Verkehrseinrichtungen), teilt die Stadt zudem mit. Ansonsten bleibt die Verwaltung allerdings sehr vage, da der genaue Schriftwechsel zwischen Landratsamt und Stadt nicht öffentlich ist.

Nach BZ-Informationen ärgert sich die Stadt aber über die Äußerungen des Landratsamts. Denn die Vorgaben, die nach einem Treffen zwischen Bürgermeister Horst Fiedler und Vertretern des Landratsamts gemacht wurden, sollen deutlich konkreter gewesen sein.

Das vermutet auch Karl-Heinz Böckle von der Ochsenbacher Initiative „Verkehr-im-Kirbachtal“. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die finanziell klamme Stadt so viele Poller aufstellen wollte“, meint er und fügt vor allem in Richtung Landratsamt an: „Das ist ein typisches Gebaren, das wir aus der Politik kennen. Es wird versucht, den Schwarzen Peter dem anderen zuzuschieben.“

Dass die Stadt bei der farblichen Auswahl der orange-weißen Signalpoller eine Mitverantwortung trifft, gibt sie zu. Denn man habe nach einer kostengünstigen Variante geschaut, da es sich bei den Pollern nur um eine Übergangslösung handeln soll, bis das gesamte neue Verkehrskonzept inklusive neuer Parkrichtlinien in Kraft tritt. Heißt im Umkehrschluss: Die Poller könnten zumindest zum Teil wieder wegkommen oder gänzlich durch andere ersetzt werden. Was genau passiert, kann aber noch niemand sagen. Das Konzept liegt derzeit beim Landratsamt. Böckle meint jedenfalls: „Wir finden es nicht richtig, 13 000 Euro für ein Provisorium auszugeben.“ Zudem befürchten er und seine Mitstreiter: „Nichts hält länger als ein Provisorium.“

Auch MdL Haußmann ist überrascht, dass keine Klarheit herrscht, wer für die konkrete Ausgestaltung verantwortlich ist-. Ebenfalls betont er: „Für ein Provisorium ist das schon eine ordentliche Investition.“ Er regt an: „Vielleicht hilft so ein Schreiben auch, das Thema nochmals aufzugreifen. Es ist eine gute Gelegenheit, zurück auf Los zu gehen und gemeinsam noch einmal zu beraten – Stadt, Dorfgemeinschaft und Verkehrsbehörde.“

Ob die Ochsenbacher Verkehrsinitiative beim Verkehrskonzept noch ein Wörtchen mitreden darf, ist eher fraglich. Auf Anfrage Böckles habe es geheißen, dass dies nicht vorgesehen sei. Nicht nur deshalb ärgert er sich über die Art, wie mit der Initiative umgegangen wird. „Wir haben immer das Gefühl, dass wir beim Landratsamt der Bittsteller sind. Die Herrschaften im Landratsamt sollten sich klar darüber sein, dass die Behörde für den Bürger da ist und nicht umgekehrt.“ In anderen Kreisen seien Tempo-30-Straßen keine Seltenheit. „Nur bei uns verwirklicht man so eine Lachnummer mit übergangsweise Tempo 40“, ärgert er sich.