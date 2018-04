Sachsenheim Wenn eine Explosion Leben gefährdet

Von Yasina Hipp

Ein Feuer in der Häfnerhalle mit acht Menschen in Gefahr. Das war der Ausgangspunkt für die Schauübung der Feuerwehr in Häfnerhaslach. Diese fand am Wochenende im Rahmen des Feuerwehrfests statt. Sirenen und laute „Wasser marsch“-Rufe läuteten das Fest der Freiwilligen Feuerwehr Häfnerhaslach am vergangenen Wochenende ein.

„Bei Dacharbeiten auf der Häfnerhalle ist etwas explodiert und nun müssen zwei Handwerker vom Dach und eine sechsköpfige Sportgruppe aus der Halle geborgen werden. Und der Brand muss unter Kontrolle gebracht werden“, beschrieb Michael Weißschuh, Kommandant der Häfnerhaslacher Feuerwehrabteilung, die Situation der Schauübung. Obwohl es natürlich nicht wirklich einen Brand in der Sporthalle gab und die zu rettenden Personen eingeweihte Kinder und Bürger waren, nahmen alle Feuerwehrleute die Situation und die Übung ernst und gingen konzentriert vor – so als wäre es ein richtiger Einsatz. Unterstützung kam von den Abteilungen aus Ochsenbach und Spielberg. „Da wir insgesamt nicht so viele Einsätze haben, sind solche Schauübungen gut, um das Team zu trainieren und für den Ernstfall bereit zu sein“, so Weißschuh.

Viele Zuschauer und vor allem Familien mit Kindern waren vorbeigekommen. Bei den sommerlichen Temperaturen bot sich ein Ausflug in die Kleeblattstraße, wo man auch darauf hoffen konnte, den einen oder anderen erfrischenden Tropfen abzubekommen, an. Vor allem die jüngsten Besucher waren fasziniert von den langen Schläuchen, dem vielen Wasser und der Ausrüstung der Feuerwehrleute. Das freute auch Michael Weißschuh: „Mit solchen Aktionen wollen wir das Interesse für die Feuerwehr in der Bevölkerung wecken und vielleicht ein paar neue Gesichter dazugewinnen.“

Derzeit besteht die Feuerwehr in Häfnerhaslach aus 24 aktiven Feuerwehrmännern und -frauen sowie 10 Jugendfeuerwehrmitgliedern. Vor allem die Frauenquote in der Feuerwache ist beeindruckend: sie beträgt mit sieben Frauen im Team rund 30 Prozent. Larissa Weißschuh, die Tochter des Häfnerhaslacher Kommandant ist schon lange dabei. „Ich finde die Kameradschaft und das Gefühl, ein Teil eines starken Teams zu sein, toll“, sagt sie. Mit diesen Argumenten gelang es ihr auch, ihre beste Freundin für die Feuerwehr begeistern, und so packten beide zusammen auch bei der Schauübung tatkräftig mit an. Die 20-Jährige war beim Wassertrupp eingeteilt und somit zuständig für die Wasserversorgung: „Es hat alles sehr gut geklappt und viel Spaß gemacht“, meinte sie im Anschluss stolz.

Neuer Kommandant zufrieden

Nach der Schauübung waren alle Beteiligten eingeladen, zu bleiben. Für die Bewirtung war gesorgt. Später am Abend konnte noch zu Live-Musik getanzt werden. Am Sonntag startete der Tag mit Frühschoppen, später gab es ein Kinderprogramm und eine Schauübung der Jugendwehr.

Unter die Gäste hatte sich auch Phillip Rousta gemischt. Der 41-Jährige wird am 1. Mai sein Amt als Stadtkommandant der Feuerwehren in Sachsenheim übernehmen (die BZ berichtete). „Ich habe den größten Respekt, dass die Kollegen bei diesen Temperaturen ihre Einsatzuniformen anziehen und sich der körperlichen Belastung freiwillig aussetzen“, lobte Rousta. Die Leistung der Häfnerhaslacher habe ihm sehr gut gefallen, und auch die Jugendfeuerwehr am Sonntag habe ihre Sache richtig gut gemacht.