Holocaust Wenn der Großvater ein Mörder ist

Der Name Rudolf Höß als Bürde für den Enkel Rainer Höß

Rudolf Franz Ferdinand Höß wurde am 25. November 1901 in Baden-Baden geboren, und starb am 16. April 1947 in Auschwitz. Er war ein deutscher Nationalsozialist, SS-Obersturmbannführer und von Mai 1940 bis November 1943 Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz. Er wurde als Kriegsverbrecher 1947 zum Tode durch den Strang verurteilt und am Ort des ehemaligen Stammlagers hingerichtet. Zuvor war er auf der sogenannten „Rattenlinie Nord“ nach Flensburg geflüchtet und nach seiner Verhaftung an Polen ausgeliefert.

Rainer Höß, Enkel von Rudolf Höß, wurde 1965 in Walheim geboren und lebt mittlerweile in Weil der Stadt. Seit Jahren trifft er sich mit überlebenden Häftlingen, forscht zu seinem Großvater und spricht weltweit an Schulen. Höß’ große Sachkenntnis führte auch zu seiner Beteiligung an den Prozessen gegen die letzten noch lebenden Auschwitz-Täter, etwa gegen den dort tätigen SS-Mann Oskar Gröning. Seit Höß 2009 erstmals in Polen einreisen durfte, was ihm zuvor aufgrund seines Namens nicht möglich war, hat er allein Auschwitz 33 Mal besucht, eine immer wieder entsetzliche Erfahrung, wie er am Lichtenstern-Gymnasium in Sachsenheim erzählte. jk