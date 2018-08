Markgröningen Weitere Änderungen beim Schäferlauf

Von Yasina Hipp

Ganz Markgröningen fiebert auf den Schäferlauf hin, auf der Webseite läuft schon der Countdown bis zum Festwochenende 24. bis 27. August. Auch Bürgermeister Rudolf Kürner freut sich schon sehr auf das bevorstehende Event: „Für uns Markgröninger ist der Schäferlauf das absolute Highlight im Jahr. Die Zeitrechnung startet nach jedem Schäferlauf hier neu.“ Seit vielen Monaten ist die Stadtverwaltung damit beschäftigt, das traditionelle Ereignis zu planen. Wie immer findet der Schäferlauf am letzten Augustwochenende statt.

„Um das Fest jedes Jahr attraktiver zu gestalten und um mehr Zuschauer anzuziehen, nehmen wir immer wieder Veränderungen vor“, sagt Rudolf Kürner. Die Veränderungen in diesem Jahr bewegen sich vor allem im Bereich des Sicherheitskonzepts (siehe auch Infobox), des Festzugsablaufs und der musikalischen Programmpunkte.

Vor dem Hintergrund der erhöhten Sicherheitsvorschriften bei Großveranstaltungen wird der Festzug, beispielsweise am Samstag sowie am Sonntag, nicht durch die traditionsreiche Ostergasse ziehen. Stattdessen erreicht der bunte Zug den Marktplatz durch die Schlossgasse.

Neue kulinarische Einheit

Um das Ambiente der Ostergasse mit ihren Fachwerkhäusern trotzdem optimal nutzen zu können, wird hier der Schäfermarkt eingebunden. Knapp zehn Stände rund um das wichtigste Tier des Festes, das Schaf, empfangen die Besucher in der alten Gasse. Durch diese Verlagerung des Schäfermarkts entsteht eine freie Fläche an der Unterriexinger Straße. Hier soll laut Stadtverwaltung eine neue kulinarische Einheit entstehen. „Das Wichtigste ist uns, dass sich die Gäste sicher und wohl fühlen und das Festgeschehen in vollen Zügen genießen können“, sagt Kürner. Die Preise für die Festplakette (4 Euro), den Schäferlauf (6 bis 11 Euro) auf dem Stoppelfeld und für das Festspiel (5 bis 6 Euro) bleiben stabil.

Um die Attraktivität des gesamten Fests zu steigern, gibt es erstmals in diesem Jahr eine zentrale Musikveranstaltung an jedem Festabend auf dem Marktplatz. Auf einer einzigen Bühne treten insgesamt fünf Bands an den drei Abenden auf – von Party-, Rock- oder Popmusik, ist für jeden etwas geboten.

Der traditionelle Teil des Schäferlaufs beginnt schon lange vor dem Auftritt der ersten Band. Am Freitag, 24. August, steht früh morgens das Leistungshüten des Landesschafzuchtverbands an. Dieses Jahr startet das Spektakel auf den Wiesen zwischen Asperg und Markgröningen eine halbe Stunde früher, also schon um 7.30 Uhr. Cornelia Werner vom Fachgebiet Bildung, Kultur und Freizeit erklärt: „Wir haben dieses Jahr fünf Anmeldungen und fangen deswegen früher an, dass wir auch durchkommen.“ Die zahlreichen Anmeldungen rühren daher, dass das Markgröninger Leistungshüten als Vorentscheid für den Bundesentscheid rund einen Monat später fungiert.

Bürgermeister Rudolf Kürner ist zufrieden mit den bisherigen Vorbereitungen: „Wir haben immer viel zu tun während dieser Zeit, aber sind auch alle mit Herzblut dabei.“ 184 Marktstände inklusive Fahrgeschäften erwarten zahlreiche Besucher ab Freitag kommender Woche.