Vaihinger Löwe Weinhoheit wünscht sich Lemberger-Stern

Vaihingen / srü

234 Lemberger waren ausgestellt, die Jury hat entschieden, und die Gewinner des 26. Deutschen Lembergerpreises Vaihinger Löwe gekürt. Bei der anschließenden Weinmesse konnten die Siegerweine ebenso wie 100 weitere Spitzenweine gekostet werden.

Für die Gewinnerbetriebe war es bis zuletzt spannend. Die jeweils drei Sieger aus den drei Kategorien Klassisch, Exklusiv und Premium sind zwar im Vorfeld über ihr gutes Abschneiden informiert worden, die Platzierung wurde jedoch erst am Samstag verraten. Die Erstplatzierten erhalten neben einer Urkunde auch den Vaihinger Löwen. Die Tongefäße werden mittlerweile von der Töpferei Bauer in der historischen Töpferei Trautmann hergestellt. Die Replik aus Metall hat mehr als 100 Jahre auf dem Buckel und wird im Tresor beim Hauptamtsleiter der Stadt aufbewahrt. Dass das Trinken aus dem Löwen gar nicht so einfach ist, weiß Weinhoheit Carolin Klöckner. Man müsse den Hintern schön nach oben halten, um unfallfrei in den Genuss des Inhalts zu kommen, sagte sie.

Carolin Klöckner aus Vaihingen hat ein Faible für die typisch schwäbische Rebsorte. „Lemberger ist bekanntlich meine Lieblingssorte“, ließ sie die Besucher der Weinmesse wissen, die nach und nach die Stadthalle füllten.

Das habe sich auch in ihrer Zeit als Weinhoheit, so Klöckner, trotz der Erweiterung ihres Wein-Erfahrungsschatzes nicht geändert. Sie hoffe sehr, dass der berühmte Walk of Fame in Los Angeles irgendwann um die Kategorie Lemberger erweitert werde, meinte sie gut gelaunt und präsentierte gleich den Prototyp eines Sternes. Der Lemberger sei nämlich der beste Begleiter für Filme und habe seinen eigenen Stern verdient, begründete sie ihren Vorschlag.

Nacht der Weinlöwen

Nach dem Umzug der Veranstaltung vom Schloss Kaltenstein in die Stadthalle im vergangenen Jahr firmiert die Weinmesse zum ersten Mal unter dem Namen Nacht der Weinlöwen, ließ Martin Fischer, Sprecher des Vereins Vaihinger Weinlöwen, wissen. „Wir fühlen uns in der Stadthalle sehr wohl“, sagte Fischer. Die Stadt sei der Weinmesse in den vergangenen Jahren vermehrt zur Seite gestanden. Der Verein betreibe die Vinothek mit Manfred Arnold, mit der Stadt werde ein Weinguthopping angeboten und am 5. und 6. Mai werde wieder das Weindörfle nach Vaihingen locken, zählte Fischer einige der Aktivitäten auf.

Raimund Laicher, das sei ein Löwenbändiger, lässt Weinhoheit Carolin Klöckner bei der Preisverleihung wissen. Ein ganzes Rudel Vaihinger Löwen dürfe Laicher in seinem Weingut in Willsbach im Kreis Heilbronn inzwischen hüten. In diesem Jahr konnte er einen zweiten Platz in der Kategorie Klassisch mit nach Hause nehmen.

Zum ersten Mal über einen Preis freute sich das Weingut Baumgärtner aus Hohenhaslach, denn die Urkunde für den dritten Platz der Kategorie Klassisch geht ins Kirbachtal. Jungwinzer Josua Baumgärtner findet das „richtig gut“. Am langen Tisch mit den Siegerweinen wurde nach der Verleihung gekostet. Und auch an den Ständen der Vaihinger Weingüter ließen sich die Besucher gerne beraten und Kostproben einschenken. Wie man da sicher heimkommt? „Mit dem Bus“, verriet ein Gast aus Eberdingen.