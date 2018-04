Sachsenheim Wasserschloss wird noch mal teurer

Von Mathias Schmid

Die 8,4 Millionen Euro, die für die Generalsanierung des Wasserschlosses in Großsachsenheim eingeplant waren, sie werden nicht zu halten sein. So viel kann der stellvertretende Bürgermeister Gunter Albert in Abwesenheit seines Chefs Horst Fiedler schon sagen. Welcher Betrag genau oben drauf kommt, nicht. „Es kommt noch mal zu einer deutlichen Kostensteigerung“, sagt er, „wir werden mit 8,4 Millionen Euro nicht klarkommen.“

Ein Grund sind die Zimmererarbeiten an der kontaminierten und beschädigten Außenfassade (die BZ berichtete). Statt der anberaumten 640 000 Euro musste der Gemeinderat jüngst eine Erhöhung um 100 000 Euro bewilligen. „Es hat sich ein größeres Leistungsbild herausgestellt, als wir es zunächst erfasst hatten“, erklärt Albert. Allein die Arbeiten an der Rathausfassade summieren sich bereits jetzt auf knapp vier Millionen Euro.

Unter Quarantäne sowie mit Atemschutz und Ganzkörperanzug haben Handwerker in den vergangenen Monaten die Außenhölzer von ihrer Teerschicht befreit. In Kleinstarbeit musste der giftige Holzschutz abgetragen werden. Erst dann konnten die Experten schauen, was von dem historischen Gebälk noch zu retten ist. Einzelne Balken wurden komplett herausgenommen, beschädigte Stellen präzise ausgeschnitten und durch neue Stücke ersetzt.

Eigentlich waren alle davon ausgegangen, die Zerstörung jetzt überblickt zu haben. „Aber das Schadensbild stellt sich so dar, dass wir auch in den Dachstuhl eingreifen müssen“, erklärt Gunter Albert. Darüber hinaus seien zusätzliche Kosten an weiteren Stellen der Außenfassade in Abstimmung mit dem Denkmalamt dazugekommen. All das hatte auch Auswirkungen auf die Arbeit im Inneren. „Das kostet uns fast ein halbes Jahr“, hatte Albert bereits zuletzt betont. Der ursprüngliche Fertigstellungstermin im Mai 2019 verschiebt sich also auf frühestens Ende 2019. Im Anschluss muss noch die Brücke zum Schloss erneuert werden.

Suche nach Einsparpotenzial

Auch die Verwaltung beschäftigt die Kostenentwicklung: „Mit den aktuellen Veränderungen kommt der Projektsteuerung verstärkt die Aufgabe zu, nach Einsparpotenzial Ausschau zu halten und dieses zu aktivieren“, schreibt sie in einer Sitzungsvorlage und bekennt: „Die Reserven sind weitgehend ausgeschöpft.“

Immerhin macht Albert in einem Punkt auch Hoffnung: „Wir wissen jetzt sehr genau, wo wir hinlaufen. Jetzt ist das Schloss ein offenes Buch.“ Heißt: Weitere Überraschungen sind sehr unwahrscheinlich.

Kommende Woche soll das Thema im Technischen Ausschuss nicht öffentlich vorberaten werden. In der kommenden Gemeinderatssitzung am 26. April wird das Wasserschloss dann erneut auf die Tagesordnung kommen. Dann wird auch eine neue Zahl benannt, die für die Generalsanierung des Rathauses aufgebracht werden muss. „Auch die aktuellen Zahlen für die Mietkosten der derzeitigen Ausweichquartiere für die Stadtverwaltung werden da bereits eingerechnet sein“, berichtet Gunter Albert.