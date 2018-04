Stadtmauer Warten auf das Denkmalamt

Oberriexingen / Yasina Hipp

Seit die Stadtmauer im Januar während Bauarbeiten in Teilen weggebrochen und eingestürzt ist (die BZ berichtete), stellt sich die Stadt die Frage, wie mit dem eingebrochenen Gemäuer umgegangen werden soll, so auch am Dienstag im Gemeinderat. Jetzt gibt es eine Vorlage des Landesdenkmalamts. Es gibt zwei verschiedene Varianten, wie es mit der Stadtmauer weiter gehen kann. Es ist, wie Oberriexingens Bürgermeister Frank Wittendorfer und die Stadträte schon vermutet hatten: „Wir können die Mauer entweder komplett sanieren oder zurückbauen und anschließend mit neuem Material wieder aufbauen.“

Konkret soll die eingestürzte Mauer, nach der zweiten Variante, bis zur Mitte der alten Scheune abgetragen werden und mit neuem Muschelkalkstein aus der Region neu errichtet werden. „Wir müssen dann aber eine klare Trennung zwischen historischem und neuem Teil sichtbar machen“, betonte Wittendorfer. Zusätzlich müsse das Gebäude in der Zwingerstraße 5 gesichert werden, und die alte Schmiede brauche wieder eine Rückwand. Bezüglich der alten Schmiede müsse auch mit dem Eigentümer die weitere Vorgehensweise abgeklärt werden.

Bisher sind der Stadtverwaltung allerdings noch die Hände gebunden. Nach einer Besichtigung der Schadensbereiche mit dem Denkmalamt wartet man derzeit im Oberriexinger Rathaus noch auf eine Rückmeldung. Das Denkmalamt entscheidet, welche der beiden Varianten als sinnvoll angesehen und dann auch umgesetzt werden kann.

Ergebnis abwarten

Unter den Stadträten machte sich Unmut breit. Beate Fetzer meinte: „Was wäre passiert, wenn die Mauer ohne Fremdeinwirkung eingestürzt wäre? Hätte dann überhaupt jemand Lust gehabt, das alte Original wieder aufzubauen?“ Bürgermeister Wittendorfer betonte daraufhin, dass erst das Ergebnis abgewartet werden müsse und man dann immer noch über mögliche Alternativen reden könne. Zu den anfallenden Kosten und wer diese übernehmen wird, wurde in der vergangenen Gemeinderatsitzung nichts beraten. Das Thema „Stadtmauer“ wird somit auch auf der nächsten Tagesordnung des Gremiums stehen.