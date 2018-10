Konzert Vulkania rockt die Bühne

Oberriexingen / Vera Gergen

Gleich zweimal rockte die Vulkania Oberriexingen am Wochenende die Festhalle. Doch zuvor wurde dem Publikum ein äußerst unterhaltsamer Blick hinter die Kulissen des Gesangvereins gewährt. So konnten die Zuschauer bei „Vulkania Hautnah“ live miterleben, was den rund 80 singbegeisterten zwischen 7 und 81 Jahren in den Chorproben geboten wird.

Wie in der Chorprobe

Vorhang auf und los ging es mit vielen Hallos, großer Wiedersehensfreude und ebensolcher Ratlosigkeit, als sich die Sänger des Jungen Chores Lava zur ersten Probe nach den Ferien trafen. „Wie soll das nächste Konzert-Motto lauten? – Überlegt euch was!“, hatte ihnen Vulkania-Vorsitzender Axel Hohn vor der Sommerpause aufgetragen. Bei Body-Percussion zu „Bruder Jakob“ lockerte Chordirektor Martin Falk nicht nur gekonnt das Zwerchfell seiner Schäfchen auf der Bühne, sondern auch derer im Saal. Mit „Mir im Süden“ von der Stuttgarter Band Füenf wurde alsdann die schwäbische Seele gestreichelt, bevor der Ruf nach Musicals laut wurde. Mit dem bewegenden „10-Gebote“-Medley mit Carolin Haverkamp als Solistin und einem atemberaubenden „Tanz der Vampire“ stieg die Hallentemperatur zu den Klängen der Live-Band (mit Martin Falk am Keyboard, Andreas Hertzberg am Schlagzeug, Lukas Falk am Bass und Valentin Becker an der Gitarre) weiter an. Doch nicht ohne Einspruch von Seiten des hinzugekommenen Gemischten Chors, der ein etwas gemäßigteres Tempo wünschte. Kein Problem für den musikalischen Leiter, der mit der gefühlvollen Ballade „Mit Dir“ eine Weltpremiere aus der Notenmappe zauberte. Text und Musik stammen übrigens aus der Feder der Ötisheimer Poetry-Slammerin Miriam Geiger, die per Einspielung mit ein paar zusätzlichen Reimen von der Leinwand grüßte.

Danach zeigte die Vulkania, was sie sonst noch so drauf hat – zum Beispiel eine ebenso klassische wie „Launische Forellen“-Variation, den bekannten Toto-Hit „Africa“ oder den ruhigen Gospel „Breathe“, der gemeinsam mit dem Jugendchor gesungen wurde. Auch bei „All of me“ verzauberten die 20 Magma-Mädels das Publikum, bevor sie den Vulkids Platz machten.

Die Akteure verwandelten sich in der Pause in wilde Rockstars und empfingen kreischend ihren gefeierten Vereinschef, der mit ordentlich Dampf und Getöse auf einer Harley in die Halle chauffiert wurde. Zuvor hatten die Magma-Mädels mit dem emotionalen „Ich lasse für dich das Licht an“ und „Flashlight“ mit ruhigeren Rockmomenten für die passende Einstimmung gesorgt. Nun aber war mit Bon Jovi und den Queen-Klassikern „The Show must go on“ und „We will rock you“ volle Power vor und auf der Bühne angesagt. Bei „Rock mi“ von „VoXXclub“ mit Bastian Zeeb als Solist gaben Dirndl-Madln und zünftige Lederhosen-Buam den Takt für die Oberriexinger Oktoberfeststimmung vor.

Romantisch-rockig wurde es für die begeisterten Konzertgäste schließlich bei „Dein ist mein ganzes Herz“ und bei der zweiten Uraufführung des Abends: „Lass uns fliegen heute Nacht immer weiter Richtung Mond. Lass uns träumen bis zum Tag, wachen einfach nie mehr auf…Wir träumen alle von der Liebe, suchen nach dem Puzzlestück, wir alle kämpfen für die Freiheit und für das ganz, ganz große Glück!“, hieß es in dem Lied, dessen Text ebenfalls Miriam Geiger geschrieben hat und das von Martin Falk vertont wurde.