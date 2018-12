Sachsenheim Vortrag über Weihnachten

Sachsenheim / bz

„Weihnachten begann mit eine Krise“ – so heißt der Vortrag, den Martin Dürrstein, geschäftsführender Gesellschafter der Dürr Dental SE aus Bietigheim-Bissingen, am Samstag, 15. Dezember, um 19 Uhr im Sachsenheimer Möbelhaus Schmid, Max-Eyth-Straße 2, hält. Dürrstein reiht sich damit in ein Veranstaltungsformat ein, bei dem unter anderem schon die evangelisch-lutherische Theologin Margot Käsmann sowie Peter Hahne, Fernsehmoderator, Autor und Evangelist, zu Gast waren. Die Eintrittsgelder gehen ohne Abzug als Spende an der Verein Mercy Ships Deutschland, eine christlich motivierte Hilfsorganisation, die international tätig ist. bz

Info Anmeldung unter Telefon (07147) 96 22 14 oder im Internet.

www.schmids-domino.de