Kirchenkonzert Von Vivaldi über Wagner bis Puccini

Sachsenheim / bz

Als erstes Konzert des neuen Jahres kündigt sich mit dem Frühling auch das Kirchenkonzert des Musikvereins Stadtkapelle Sachsenheim (MVS) an: am 15. April, 17 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche Großsachsenheim. Zum achten Mal präsentiert die Stadtkapelle die Facetten der Blasmusik mit Werken der neu formierten Jugendkapelle und des Großen Blasorchesters im Ambiente der Stadtkirche.

Alle Youngster-Kids sind Anfang des Jahres in die Jugendkapelle übernommen worden. Dafür ist nun auch das Große Blasorchester durch neue MVS-Jugendschüler verstärkt. Das Programm verführt die Konzertbesucher laut Vereinsmitteilung in viele klangliche Welten. Der MVS interpretiert mit „Der Frühling“ und „Tannhäuser Festival“ Werke von Antonio Vivaldi und Richard Wagner. Zu hören gibt es zudem schwäbische und europäische Hymnen und märchenhafte Stücke. Nach dem Konzert lädt der Verein zu Getränken und Snacks vor der Kirche ein.

Info Der MVS hat auch weitere Termien mit Musik und Kulinarik festgezurrt: Am 1. Mai steht das Waldfest auf dem Waldspielplatz an, und am 29. Juni findet das traditionelle Serenadenkonzert statt. Weitere Informationen zur Stadtkapelle gibt es auch im Internet.

www.mvs-sachsenheim.de