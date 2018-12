Heide Frankenhauser Von Ibisa auf den Chefsessel?

Friedhild Miller gilt als „nicht geschäftsfähig“

Dauerkandidatin Friedhild Miller, die sich im Landkreis unter anderem in Walheim, Gemmrigheim und Bönnigheim als Bürgermeisterin beworben hatte, wurde vom Verwaltungsgericht Stuttgart als „nicht geschäftsfähig“ und damit „nicht prozessfähig“ eingestuft. Ihre Klagen, gegen Wahlen, zum Beispiel in Schwaikheim und Hemmingen, wurden daher als unzulässig abgewiesen. Miller lehnte es ab, einen Antrag auf Betreuung zu stellen und so ihre Geschäftsfähigkeit zurückzuerlangen. Bei Bürgermeisterwahlen antreten kann sie aber. In Sachsenheim hat sie sich noch nicht beworben. msc