Sachsenheim Viermal ungenügend

Von Michaela Glemser

Die deutsche Norm DIN 1076 schreibt genau vor, dass der Ist-Zustand von Brücken, ihre Standsicherheit und ihre verkehrssichere Nutzung in regelmäßigen Abständen zu überprüfen ist. Bei der jüngsten Untersuchung durch externe Fachleute wurden 7 der 29 Brückenbauten im Stadtgebiet Sachsenheim jüngst detailliert untersucht. Die Ergebnisse waren alarmierend: Vier Brücken erhielten von den Experten nur die Note „Ungenügend“ und weisen zum Teil große Mängel auf.

„Das Kostenvolumen für die Instandsetzung der sieben Brücken von insgesamt rund 1,74 Millionen Euro werden wir nicht in einem Jahr schultern können. Wir müssen eine Prioritätenliste erstellen, wobei die Brücken, die ganz gesperrt werden müssen, Vorrang genießen“, betonte Bürgermeister Horst Fiedler.

Stopp für Rettungsfahrzeuge

Besonders prekär ist die Lage an der Kirbachbrücke in der Kirbachstraße in Großsachsenheim. Die Fachleute stellten Verschiebungen im Brückengewölbe mit Längsrissen fest. Zudem beeinflussen herausstehende Keil- und Schlusssteine die Standsicherheit der Brücke, sodass eine Beschränkung des Verkehrs über das Bauwerk auf 3,5 Tonnen angeraten ist. Die Experten empfahlen einen Neubau. Die Sachsenheimer Gemeinderäte wiesen in ihrer jüngsten Sitzung darauf hin, dass bei einer Beschränkung auf 3,5 Tonnen auch keine Rettungsfahrzeuge mehr über die Brücke fahren könnten. Damit sei eine wichtige Verbindung nach Kleinsachsenheim hinfällig, die bisher als Ausweichstrecke im Falle einer Sperrung der Kleinsachsenheimer Straße gedient habe.

Gänzlich gesperrt werden musste sogar ein weiteres Bauwerk mit dem Namen Kirbachbrücke am Fuße des Brombergs vor den Toren Hohenhaslachs. Für sie gab es ebenfalls die Note „Ungenügend“. Das tragende Mauerwerk ist nach Aussage der Experten stark verwittert. Das Bogengewölbe weist Risse auf, und der Kämpfer ist teilweise ausgerissen sowie ausgespült. Die Experten attestierten, dass die Standfestigkeit der Brücke nicht mehr gegeben sei.

Und noch eine weitere Kirbachbrücke ist betroffen: Bereits vor einigen Jahren wurde die Verkehrslast des Übergangs im Bereich Rechentshofen stark reduziert. Auch hier lohnt sich nach Meinung der Experten eine Sanierung nicht mehr. An den Widerlagern bemerkten die Sachverständigen schwere Schäden, und der Überbau zeigt ebenfalls Querschnittschwächungen.

Nicht viel besser sieht es an der Metterbrücke in der Sudetenstraße aus. An diesem Bauwerk mussten die Fachleute ebenfalls große Beschädigungen registrieren, die die Standsicherheit gefährden und eine Beschränkung des Verkehrs auf 3,5 Tonnen erforderlich machen. Die Stahlträger sind nicht mehr zu sanieren, und der Rat der Fachleute zielt ebenfalls auf einen Neubau.

Die beste Bewertung der Sachverständigen erhielt die Krebsbachbrücke beim Kirbachhof, deren Überbau stark durchfeuchtet ist, weil die Entwässerung wohl nicht richtig funktioniert. Die Mängel hätten derzeit aber noch keinen Einfluss auf die Standsicherheit, könnten jedoch zu größeren Folgeschäden führen.

Eine Einschränkung der Verkehrslast auf 3,5 Tonnen raten die Sachverständigen auch bei der Kirbachbrücke vor den Toren Ochsenbachs, deren Widerlager- und Flügelwände beschädigt sind. Einzelne Mauersteine sind verschoben oder fehlen sogar ganz, sodass die Experten ebenso für einen Neubau votierten. Auch das gesamte Mauerwerk der Metterbrücke bei der Unteren Mühle hat Verformungen, und der Beton platzt ab. Die Verkehrssicherheit ist nicht mehr voll gegeben, und das Geländer zu niedrig, so die Meinung der Experten, die sich mittelfristig ebenfalls für einen Neubau der Brücke aussprachen.

Hugo Ulmer von der CDU-Fraktion forderte, noch eine zweite Sachverständigen-Meinung einzuholen, die auch konkrete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen solle. Peter Schreiber von der SPD erklärte, künftig die Überprüfungsabstände der Brücken zu verkürzen, um gar nicht erst so große Schäden entstehen zu lassen. 2019 stehen weitere Untersuchungen von sieben Brückenbauten an und 2020 nochmals zwei.