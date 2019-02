Rechentshof Verwaltungsbau wird zu Wohnhaus

Sachsenheim / Michaela Glemser

Der Umbau des rechentshofs zwischen Hohenhaslach und Großsachsenheim zu einer großen Reitanlage mit Pferdepensionsbetrieb (die BZ berichtete) schreitet voran. Während schon Reithalle und Außenplatz fertiggestellt wurden, soll der Pensionsstall Mitte dieses Jahres eröffnen. Jetzt soll auch das ehemalige Verwaltungsgebäude, in dem einst die Pächterfamilie wohnte, neu gestaltet werden.

Mit dem Bauvorhaben haben sich die Mitglieder des Technischen Ausschusses in Sachsenheim am Dienstag befasst – und erklärten sich einhellig mit dem gewünschten Umbau einverstanden. Seine größten Veränderungen soll das altehrwürdige Gebäude im Dachgeschoss erfahren, das voll ausgebaut und mit Gauben und Fenstern versehen werden soll. Den barrierefreien Zugang zu den Wohnungen in der ersten und zweiten Etage sowie im Dachgeschoss soll ein Aufzug sicherstellen, der an der Westseite des Gebäudes errichtet werden soll.

„Maßgeblich für mich bei diesem Vorhaben ist, was die Experten des Denkmalschutzes dazu sagen. Sie haben dazu wohl ihr Einverständnis gegeben. An der Westseite ist der Aufzug auch von der Umgebung her nicht so wahrnehmbar“, machte Steffen Schurr, Teamleiter Bauverwaltung deutlich. Auch Günter Dick (GLS) betonte, dass die Meinung des Denkmalschutzes ausschlaggebend sei. Bei der Farbwahl der Außen- und Fassadengestaltung sollten aber Töne der Umgebung aufgenommen werden, um das umgestaltete Gebäude harmonisch einzubetten.