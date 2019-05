Themen in diesem Artikel Europawahl

Seine Stimme abzugeben, das hatte sich Paul Nemec recht einfach vorgestellt: Am Sonntag fuhr der Sachsenheimer zum Rathaus, um in den dortigen Briefkasten im Schlosshof seine Umschläge mit den Kreuzchen für die Kommunal-, die Regional- und die Europawahl einzuwerfen. Doch die Bürgerpflicht gestaltete sich für Nemec schwieriger als gedacht – denn der Postkasten war randvoll.

Könnten Stimmzettel fehlen?

„Der war so voll, dass mein Umschlag kaum noch reingepasst hat. Jeder, der nach mir zum Rathaus kam, hätte meine Unterlagen wieder herausnehmen können“, sagt Nemec. Er entschied sich, seine Umschläge in einen gelben Kasten der Deutschen Post zu werfen – und ist sauer. „Fünf oder sechs Briefe in dem Kasten am Rathaus waren für jeden greifbar“, sagt Nemec, so hoch habe sich die Post gestapelt. Das Wahlgeheimnis könnte dadurch grob verletzt worden sein. „Im Grunde müsste die Wahl hier in der Stadt wiederholt werden“, meint der Sachsenheimer – schließlich könne keiner garantieren, dass keine Umschläge abhanden gekommen oder das welche geöffnet und wieder zurückgelegt worden seien.

Das Problem der übervollen Briefkästen ist keineswegs nur eines in Sachsenheim: Der Trend zur Briefwahl lässt vielerorts die Posteingänge der Rathäuser volllaufen. Kristina Fabijancic-Müller vom baden-württembergischen Gemeindetag erklärt, man habe die Kommunen extra darauf hingewiesen, die Briefkästen vor der Wahl öfter als sonst zu leeren – gerade, weil immer mehr Wähler ihr Kreuzchen zu Hause machen und den Stimmzettel dann einwerfen. Ein Fall, bei dem eine Wahl wegen eines übervollen Briefkastens, aus dem die Stimmzettel quollen, ungültig war oder wiederholt werden musste, sei ihr aber nicht bekannt. In Ludwigsburg hat die Stadt unlängst errechnet, dass wohl 13 000 Bürger per Brief wählen – 57 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren.

Korb statt Briefkasten

Um der Flut an Umschlägen Herr zu werden, gibt es beim dortigen Bürgerbüro keinen herkömmlichen Briefkasten, wie Stadtsprecherin Meike Wätjen erklärt. Stattdessen fallen die Umschläge mit den Stimmzetteln durch einen Schlitz direkt in einen Korb, der auf dem Büroboden steht – ein Überquellen des Briefkastens sei also ausgeschlossen, zusätzliche Leerungen seien unnötig, so die Pressesprecherin der Barockstadt.

Im Sachsenheimer Rathaus sieht man indes keine Gefahr, dass das Wahlgeheimnis verletzt worden sein könnte: Ja, die Briefkästen der Stadt seien „teilweise sehr voll“ gewesen, sagt der Rathaussprecher Matthias Friedrich. Deshalb würden sie gerade mehrmals am Tag geleert, auch am Wochenende seien Mitarbeiter der Stadt unterwegs.

Am Montagmorgen sei der Briefkasten am Schlosshof nicht derart voll gewesen, dass Unterlagen hätten entnommen werden können. Daher gehe man davon aus, dass das auch am Sonntagabend nicht möglich gewesen sei, erklärt Matthias Friedrich.

Kein Fall für die Wahlaufsicht

Beweise hat das Rathaus gleichwohl keine – eine Videokamera gibt es nicht auf dem Schlosshof, wo Paul Nemec seine Unterlagen abgeben wollte. Dass am Sonntagabend keine Wahlzettel aus dem Briefkasten gefischt werden konnten, glaubt der Sachsenheimer nicht – denn er selbst habe genau das getan: Zuerst warf er seine Unterlagen ein, nur um kurz darauf in den Briefkasten zu greifen und sie wieder herauszuholen, weil er dem übervollen Kasten nicht traute und sein Wahlgeheimnis in Gefahr sah. „Ich habe da einfach reingelangt“, sagt Nemec. „Für mich ist dieser Zustand unmöglich, das ist keine korrekte Wahl mehr.“

Die Wahlaufsicht im Landratsamt teilt mit, sich nicht mit dem Fall zu befassen.