Sachsenheim Verschuldung der Stadt sinkt weiter

Von Michaela Glemser

Die Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend stellte in der Geschichte der Stadt eine wichtige Zäsur dar. „Dieser Haushalt 2019 ist zwangsweise der letzte Etat, der in der kameralen Haushaltsführung dargestellt wird, denn der Gesetzgeber setzt auf eine dopische Buchhaltung. Zudem ist es der letzte Haushalt, den der amtierende Gemeinderat beschließen wird, und auch für mich persönlich ist es der letzte, an dem ich mitwirken darf“, betonte Bürgermeister Horst Fiedler in seiner Haushaltsrede. Der Sachsenheimer Rathauschef verwies auf die wirtschaftlich gute Lage, die auch die Steuerkraft der Sachsenheimer Bevölkerung steigen ließ und 2019 einen neuen Höchststand erreichen wird. So sollen die Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil der Stadt im kommenden Jahr 12,30 Millionen Euro betragen.

Stadt verringert Schuldenstand

Bei der Gewerbesteuer wiederum machen sich 4,8 Millionen Euro positiv in der Stadtkasse bemerkbar. „Sachsenheim nutzte die Phasen wirtschaftlich guter Jahre, um den Schuldenstand weiter zu verringern. Er liegt heute auf dem tiefsten Stand seit 1995“, stellte Fiedler fest. Zum 31. Dezember 2019 sollen sich die Schulden im Kernhaushalt der Stadt auf insgesamt 291 800 Euro belaufen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 15 Euro pro Einwohner. „Die Rücklagen weisen einen sehr beruhigenden Stand auf, der uns die Finanzierung der laufenden Großprojekte und mehr ermöglicht, ohne in eine Neuverschuldung fallen zu müssen“, machte Fiedler deutlich. Rund acht Millionen Euro sollen im Etatjahr 2019 aus dem Finanzpolster der Stadt entnommen werden, sodass Ende 2019 noch 1,85 Millionen Euro für kommende Vorhaben zur Verfügung stehen werden.

Trotz eines ausgeglichenen Verwaltungshaushalts und einer Zuführung von 3,68 Millionen Euro an den Vermögensetat 2019 gehört die Stadt Sachsenheim immer noch zu den sogenannten „Sockelgarantie-Gemeinden“, die Zahlungen über den kommunalen Finanzausgleich erhalten. Diese liegen im folgenden Jahr bei stattlichen 549 000 Euro. Im Rahmen des Vermögenshaushalts machen sich 2019 vor allem die Ausgaben für die laufenden Großprojekte bemerkbar. Weitere 2,8 Millionen Euro fließen in die Sanierung des Wasserschlosses. „Mittlerweile stellt das Wasserschloss in weiten Bereichen einen Neubau dar, in dem historische Bausubstanz eingebaut ist“, unterstrich der Sachsenheimer Bürgermeister, der darauf verwies, dass es gut gewesen sei, dieses Projekt in wirtschaftlich guten Zeiten anzugehen. 3,3 Millionen Euro kommen in 2019 dem Umbau der Gemeinschaftsschule in Großsachsenheim zugute. Doch die Vertreter einer weiteren Schule im Stadtgebiet warten auf ihren ebenfalls nötigen Umbau. 210 000 Euro beträgt die Planungsrate, die für den Ausbau der Kirbachschule im Etat 2019 veranschlagt ist.

Erhebliche Summen investieren die Verantwortlichen der Stadt auch in ihre Kindertagesstätten. Insgesamt rund vier Millionen Euro müssen als Finanzierungsrate für die Erweiterung des Kindergartens „Arche Noah“ um zwei Gruppen, für den Ausbau der „Villa Sonnenschein“, als Rate für die Sanierung des Kindergartens „Regenbogen“, für den Bauwagen einer dritten Waldkindergartengruppe sowie für die Planung und Schaffung neuer Kinderbetreuungseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden.

Jedes Jahr mehr Projekte

Zudem ist eine weitere Finanzierungsrate in Höhe von 550 000 Euro für die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke in der „Steingrube“ erforderlich. 285 000 Euro sind als erster Finanzierungsschritt für die Erschließung des Gewerbegebiets „Nördliche Klingenstraße“ in Hohenhaslach vorgesehen. „Insgesamt vergrößert sich die Liste der Projekte Jahr um Jahr. Es wird Aufgabe des neuen Gemeinderats und des neuen Bürgermeisters sein, Prioritäten festzulegen und wünschenswerte von zwingend notwendigen Vorhaben zu trennen. Vielleicht muss man sich auch von dem einen oder anderen lieb gewonnenen Angebot der Stadt ganz trennen“, erklärte Bürgermeister Horst Fiedler. Er warnte davor, wieder in eine Neuverschuldung zu gehen. Fiedler lobte, dass es den Gemeinderäten gelungen sei, die Stadt finanziell auf gesunde Füße zu stellen, ohne dabei die Stadtentwicklung und Sanierung zu vernachlässigen. „Die Bilanz der vergangenen fünf Jahre ist äußerst positiv“, so Fiedler.