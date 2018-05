Walpurgisnacht Verkehrsstreiche in Ochsenbach

Unter anderem dieser Längs-Zebrastreifen wurde in der Walpurgisnacht in der Ochsenbacher Dorfstraße aufgebracht. © Foto: Initiative Verkehr-im-Kirb

Sachsenheim / Mathias Schmid

In Ochsenbach haben sich in der Walpurgisnacht seltsame Dinge abgespielt: Auf den Straßen sind zahlreiche neue Zebrastreifen zu finden, aber keine gewöhnlichen: Krumm, versetzt, parallel zur Fahrtrichtung und in Kurven. Hexen fordern zudem die Verbannung der LKW aus dem Kirbachtal. Wer sich auskennt, vermutet schnell: Dahinter könnte die Initiative Verkehr-im-Kirbachtal stecken.

Der Ochsenbacher Karl-Heinz-Böckle, einer der Initiatoren, bestätigt auf Nachfrage der BZ, dass einige Mitstreiter damit wieder verstärkt auf die Thematik aufmerksam machen wollten. „Wir kriegen immer wieder gesagt: ‚Von euch hört man ja gar nichts mehr’“, meint er. Dabei kämpfe die Gruppe weiter aktiv gegen den aus ihrer Sicht unerträglichen Verkehr im Kirbachtal, speziell in der Ochsenbacher Dorfstraße (die BZ berichtete).

„Wir hoffen, dass in der Walpurgisnacht, in der traditionell Streiche verübt werden, die Behörden vielleicht ein wenig großzügiger sind und die Schilder etwas länger stehen lassen“, meint Böckle. Teilweise brauchte es aber gar kein Ordnungsamt, um die Installationen wieder abzubauen. Denn an manchen Stellen wurden die Installationen noch in derselben Nacht zerstört oder entfernt. „Von wem, wissen wir nicht“, meinte Böckle. Unter anderem wurden bei einem großen Banner nahe der Himmelreichsbrücke, auf dem sinngemäß „keine LKW im Kirbachtal“ stand, die Pfähle abgeschlagen. Ebenso wurden ein paar der Hexen verschleppt. Das Schild soll an anderer Stelle im Ort wieder prominent aufgebaut werden.

Vom Landratsamt werden die Streichespieler auf jeden Fall etwas hören. Auf BZ-Nachfrage teilt Sprecher Andreas Fritz mit, dass der Sachverhalt geprüft werde. Die Malerei sei unverzüglich zu entfernen. Die Hexen könnten, da wo sie niemanden behindern, stehen bleiben. Fritz erklärt auch: Wegen der Zebrastreifen sei unter Umständen sogar mit einer Strafanzeige zu rechnen. Doch Böckle beschwichtigt: Die Zebrastreifen seien deutlich nicht als echte zu erkennen. Zudem sei seine Information, dass die Farbe wasserlöslich sei.

Auch sonst aktiv

Auch sonst ist die Ochsenbach entstammte Initiative Verkehr-im-Kirbachtal aktiv. Unter anderem hat sie sich mittlerweile mit der neuen Initiative in Kleinsachsenheim ausgetauscht, die ebenfalls über zu viel Verkehr klagt (die BZ berichtete). „Die Problemlage ist zwar nicht genau dieselbe, aber eine Zusammenarbeit kann trotzdem beiden Seiten helfen“, ist sich Böckle sicher. Auch mit ehemaligen Hohenhaslacher Aktivisten haben er und seine Mitstreiter Kontakt aufgenommen – um das Vorhaben, eine Verbesserung der Situation fürs gesamte Kirbachtal zu erreichen. Weitere Aktionen der Ochsenbacher werden ebenfalls folgen.