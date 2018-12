Stadtbild Verbot gegen Werbung bald in Kraft

Sachsenheim / Mathias Schmid

Sachsenheims Gemeinderäte sind sich einig: Weitere große private Werbeflächen auf privatem Grund soll es nicht geben. Nach mehreren Beratungen in Ausschüssen und Gemeinderat sowie der öffentlichen Auslegung steht nun die wohl endgültige Bauvorschrift zur Großflächenwerbung in innerstädtischen Gebieten. Gelten soll sie in den historischen Ortskernen in Groß und Kleinsachsenheim sowie Hohenhaslach sowie auf den dortigen Hauptverkehrsadern.

Nach einer erneuten verkürzten Auslegung zu den geänderten Punkten soll die Vorschrift in Kraft treten. Werbeanlagen mit einer Fläche von mehr als vier Quadratmetern werden demnach nur noch auf dem Betriebsgelände eines Unternehmens zulässig sein. Diese, und das ist neu dürfen die Gebäude auf dem Grundstück nicht um mehr als 50 Zentimeter überragen.

Schon seit rund zwei Jahren beschäftigt das Thema die Stadt Sachsenheim und ihre Gremien. Auslöser für die Debatte war die geplante Errichtung einer Plakatanschlagtafel in der Schmalen Straße 19 in Großsachsenheim (die BZ berichtete). Die konnte der Gemeinderat trotz Veto letztlich nicht mehr verhindern. Das Landratsamt sah keine Grundlage für die Entscheidung des Stadtgremiums und kassierte die Entscheidung. So etwas soll zukünftig nicht mehr passieren. Die bereits bestehenden Werbeflächen haben aber Bestandsschutz. Aus dem Gemeinderat waren in der Vergangenheit Änderungsvorschläge gekommen. Zum einen wollten Teile des Gremiums auch die Eigenwerbung auf zehn Quadratmeter beschränken. Die Verwaltung sprach sich nun dagegen aus, „unterliegen einzelne Firmen doch Vorgaben übergeordneter Unternehmen“, so die Begründung. Auch soll keine Ausweitung auf die weiteren Stadtteile Ochsenbach, Spielberg und Häfnerhaslach erfolgen. Stadträte hatten befürchtet, dass sich Firmen dann versuchen würden, dort auf privatem Grund einzukaufen. Dieser Verdrängungseffekt wird aber „vonseiten der Verwaltung nicht gesehen“.