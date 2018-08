Ferienaktion Vaihingen vier Tage in Kinderhand

Mini-Stadtrat kümmert sich um Beschwerden

Das Interesse war auch bei der mittlerweile neunten Auflage der Kinderspielstadt ungebrochen. Das Prinzip hat sich seither kaum verändert. Im Grunde lernen die Kinder auf spielerische Weise den Ernst des Lebens kennen. Es gab verschiedene Firmen und Arbeitsplätze, wo sich die Kinder – in diesem Jahr buchstäblich – im Schweiße ihres Angesichtes das nötige Geld verdienen müssen. Denn wer ins Kino gehen, im Fitness-Studio Sport treiben oder sich eine Maniküre machen lassen wollte, der musste dafür in Mini-Euros dafür bezahlen. Zehn Mini-Euros gab es gegen Vorlage des am Eingang ausgegebenen Ausweises als Startgeld in der Bank – in roten Einser- oder in gelben Zweier-Noten.

Zahlreiche Berufe boten die Möglichkeit zum Geldverdienen. Nach maximal drei Stunden sollten die Kinder aber etwas anderes machen. Denn in erster Linie sollte die Arbeit Spaß machen. Im Arbeitsamt von Mini-Vaihingen konnte man seine Wünsche äußern. Für besondere Jobs wie in der Bank mussten die Kinder Zusatzqualifiktionen erwerben. Auch konnte man sich als Schreiner, Juwelier, Künstler, oder Bäcker versuchen. Ein Teil des Lohnes wurde aber, ganz wie im echten Leben, wieder als Steuer einbehalten, erklärte Ingeborg Welz von der Jugendarbeit der Stadt Vaihingen. Über die Verwendung dieser Steuergelder entschieden auch in Mini-Vaihingen Bürgermeister und Stadtrat, die von den Mini-Vaihingern gewählt und anschließend von Vaihingens Bürgermeister Klaus Reitze ins Amt eingesetzt wurden. Dabei wurde stets Wert auf eine paritätische Besetzung mit Mädchen und Jungen geachtet,

Der Kreativität waren kaum Grenzen gesetzt. So konnten die Kinder auch neue Firmen gründen, brauchten dafür aber die Erlaubnis des Stadtrates. Der kümmerte sich in auch um die Beschwerden, die die Teilnehmer in der „Meckerbox“ einreichen. So gab es in der Vergangenheit Klagen über Kinder, die sich vordrängeln. Der Rat erließ daher Verhaltensregeln. Auch ein Security-Dienst war in den vergangenen Jahren von den Mini-Stadträten ins Leben gerufen worden. „Wir fanden das nicht so gut, aber es war deren Entscheidung“, berichtete Margit Rösslein. Das Experiment glückte aber nicht, weil das Sicherheitspersonal dazu neigte, seine Macht zu missbrauchen. Allzu viel Bedarf gab es ohnehin nicht. Die immer mal wieder vorkommenden Banküberfälle konnten bislang immer auch so aufgeklärt werden. ub