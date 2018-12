Gemeinderat Unzufriedenheit mit Sportstätten

Markgröningen / Michaela Glemser

Bei den Sportstätten wartet das nächste Großprojekt auf die Stadt Markgröningen. Eine Umfrage des Instituts für Kooperative Planung und Sportentwicklung (ikps) im Auftrag der Stadtverwaltung hat ergeben, dass mehr als 40 Prozent der befragten Markgröninger Vereinsvertreter mit den Sportstätten der Stadt nicht zufrieden sind. Nur 14 Prozent der Befragten stuften die Situation gut bis sehr gut ein.

Halle ist zu klein

Auch die Markgröninger Schulen nahmen an der Befragung teil. Vor allem im Stadtteil Unterriexingen wurde dabei klar, dass eine ballspieltaugliche Sporthalle dringend notwendig ist. In der vorhandenen Halle bei der Glemstal-Grundschule kann der Sportunterricht nicht gemäß dem Lehrplan stattfinden. Zudem können die Landfrauen sowie der Turn- und Sportverein in Unterriexingen ihr Sportkursangebot nicht erweitern, weil die nötigen Raumkapazitäten fehlen. Abhilfe könnte die Neuplanung des Areals „Talstraße“ mit dem Neubau des Kindergartens „Nonnenpfad“ schaffen. Bewegungsräume in der neuen Kindertagesstätte könnten in den Abendstunden von den örtlichen Vereinen genutzt werden. Zudem muss eine neue, teilbare Sporthalle errichtet werden.

Aber auch in Markgröningen selbst bewerten die Vertreter der Schulen die Ausstattung der Sporthallen eher kritisch. Viele Sportstätten sind aufgrund ihrer Größe für den lehrplanmäßigen Unterricht problematisch. Den Vereinen wiederum fehlen Räume vor allem in der Zeit von 16 bis 20 Uhr, wenn die meisten Kinder und Jugendlichen trainieren. „Bei den Gymnastikräumen herrscht durchaus Zufriedenheit, nicht jedoch bei den Hallen für den Ballsport“, machte Dr. Stefan Eckl vom Institut ikps in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich. Der Fachmann verwies darauf, dass die Hallenkapazitäten erschöpft seien.

Eng mit der künftigen Sportstättenplanung verbunden ist auch die Umsetzung des zweiten Bauabschnitts des neuen Sportzentrums am Benzberg. Nur wenn dieser Teilschritt verwirklicht ist, können die Sportler vom Fußballverein Markgröningen vom Platz im Hochwassergebiet „Glemstal“ umziehen. Doch wegen der finanziell angespannten Lage der Stadt kann dieser Bauschritt erst in 15 bis 20 Jahren realisiert werden. „Wir haben mit den Vertretern des Fußballvereins und des Stadtverbands für Sport gesprochen. Sie müssen ihr Vereinsheim im Glemstal halten, bis der zweite Bauabschnitt vollendet ist. Die Stadt wollte dies vom Verein erwerben und zurückbauen. Eine erste Zahlungsrate hat der Verein schon erhalten und 2020 wird der Rest folgen“, erklärte Bürgermeister Rudolf Kürner. Mit diesem Geld kann das Gelände im Glemstal instand gehalten werden.

Marodes Stadtbad

Das marode Stadtbad bereitet ebenfalls Kopfzerbrechen. Zwar konnte es so weit saniert werden, dass die Betriebserlaubnis vorhanden ist, aber langfristig muss sich etwas tun. „Die Empfehlung ist, das Stadtbad nicht vollständig zu sanieren, sondern einen Neubau, möglicherweise in interkommunaler Zusammenarbeit, anzustreben“, erläuterte Dr. Eckl. Gemeinderat Erich Hutflus lehnte es ab, so viel Geld in den Neubau eines Stadtbads zu stecken und sprach sich für die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden aus: „Wenn wir für das Geld, das wir in ein Hallenbad investieren, auch zwei neue Sporthallen bekommen, müssen wir abwägen, was uns wichtiger ist“. Helmut Schäfer verwies darauf, dass 2019 die Renovierung der Sporthalle 1 in Markgröningen Priorität habe und dann die der Sporthalle 2.

Bürgermeister Kürner berichtete, dass er mit Asperg und Schwieberdingen bereits wegen eines gemeinsamen Hallenbads gesprochen habe. Mit Schwieberdingen sei ein Neubau in einem neuen, gemeinsamen Gewerbegebiet denkbar. Mit Asperg könnte eine Lösung gemeinsam mit dem Unternehmen Ortema bei der Orthopädischen Klinik zwischen Markgröningen und Asperg gefunden werden. Die Gemeinderäte votierten einhellig dafür, die Entwicklung der Sportstätten weiter zu planen.