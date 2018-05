Sachsenheim Unterstand für die Jugend

Sachsenheim / Mathias Schmid

Zweimal war der Bericht des Jugendreferenten der Stadt verschoben worden. Jetzt informierte Nico Blum die Stadträte und Zuhörer im Gemeinderat endlich über den Stand der Jugendbeteiligung in Sachsenheim – und über ein geplantes Projekt: eine Hütte, in der die Jugendlichen unter sich sind.

„Die Jugendlichen begründen den Bedarf eines überdachten Jugendtreffpunkts damit, dass sie im Vergleich zu einem Jugend­hausbesuch nicht so stark an Öffnungszeiten gebunden sind“, erklärt Blum, „zudem wünschen sie sich einen Ort, an dem keine pädagogische Aufsicht erfolgt.“ Vor allem im Sommer wollen sie sich im Freien aufhalten.

Doch nicht nur für die Jugendlichen selbst soll die Hütte von Vorteil sein, wie Blum betonte. Auch die anderen Sachsenheimer Bürger sollen etwas davon haben. Denn bei den Jugendlichen, die sich bereits beim vergangenen Jugendforum in einer Arbeitsgruppe zusammengetan haben, wäre die Identifikation mit diesem Platz hoch. Sie seien deshalb auch verstärkt an Erhalt und Pflege eines solchen Treffs interessiert. An anderen öffentlichen Plätzen fühlten sich die Jugendlichen oft unerwünscht, was nicht unbedingt zur Erhöhung des Sorgfaltsbewusstseins für diesen Platz sorge, so der Jugendreferent.

Einstimmiges Ja

Der Gemeinderat willigte einstimmig ein, dass die Stadtjugendpflege die Realisierbarkeit überprüft. Zu klären sind die Höhe der Bau- und Unterhaltungskosten, die Ausstattung, wie Überdachung und Sitzgelegenheiten, der Standort sowie die Meinung der direkten Anwohner. „Falls diese Fragen Erfolg versprechend beantwortet werden können, müsste der Gemeinderat vor der Umsetzung über eine überplanmäßige Ausgabe in noch unbekannter Höhe entscheiden“, heißt es vonseiten der Stadt. Kommt der Jugendtreffpunkt dann tatsächlich, soll es nach Fertigstellung eine einjährige Projektphase geben. „Hier soll mit den Jugendlichen, den Anwohnern und der Verwaltung überprüft werden, ob der Treffpunkt praktikabel ist und es auch in Zukunft bleiben kann“, erklärt Blum.

Ein Problem ist laut Jugendreferent der Standort. Denn speziell in Großsachsenheim ist Platz Mangelware. Blum hält einen zentrumsnahen Platz für sinnvoll: „Ich will die Jugendlichen nicht an den Rand der Stadt verbannen. Es soll ja auch Berührungspunkte mit den anderen Sachsenheimern geben.“

Gedacht ist die Hütte für Jugendliche und junge Erwachsene von 12 bis 21 Jahren. Die Stadträte zeigten sich grundsätzlich begeistert von der Idee. „Was man mit den eigenen Händen macht, schätzt man mehr Wert“, meinte beispielsweise Freie-Wähler-Stadtrat Holger Springer. Fraktionskollege Ralf Nägele brachte noch die Idee einer legalen Graffiti-Wand ins Gespräch, die unter anderem das illegale Besprühen von Wänden und Gegenständen in Sachsenheim verringern könnte, so seine Meinung.