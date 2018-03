Sachsenheim Umzug noch nicht abgehakt

Von Mathias Schmid

Eigentlich war das Thema schon durch: Das alle fünf Jahre stattfindenden Sachsenheimer Heimatfest soll ab 2020 ohne Festumzug veranstaltet werden. Zu hoch seien mittlerweile die Auflagen und damit auch die Kosten. Doch damit wollen sich die Vereine nicht abfinden. Das machten mehrere Vertreter auf der Jahreshauptversammlung der übergeordneten Sport- und Kulturgemeinschaft Sachsenheim (SKS) deutlich.

Thomas Lutsch, Zunftmeister der Urzeln, stieß die Diskussion an: „Wir müssen die Ohren offen halten. Es wäre schade, wenn der Umzug tot ist“, warnte er davor, den Umzug bereits jetzt abzuschreiben. Lutsch verwies auf „große Bestrebungen“ innerhalb der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte, einen Konsens mit der Landesregierung zu finden. Andere stimmten mit ein. Stadtrat Lothar Makkens, in seiner Funktion als Vertreter des Schwäbischen Albvereins und SKS-Ausschussmitglied, gab zu bedenken: „Wenn es keinen Umzug gibt, müssen wir uns die kritische Frage stellen: Wie unterscheiden wir uns noch vom Straßenfest?“

Mehr Sicherheitspersonal

Früher durfte die Polizei die Umzüge begleiten. Auch die Feuerwehr hat vielerorts unterstützt. Das geht heute beides nicht mehr, wissen auch die Sachsenheimer Vereinsvertreter. Stattdessen bedarf es privater Sicherheitskräfte ebenso wie einer Notarztbereitschaft.

Klar ist auch den vielen Fürsprechern des Umzugs: Mit den jetzigen Sicherheitsbestimmugen kann und wird keiner die Verantwortung übernehmen. „Es ist völlig klar: Wer will so diesen Kraftakt bringen? Aber der Umzug macht das Heimatfest aus. Wir müssen versuchen, ihn zu halten. Aber das geht nur unter anderen Bedungungen“, sagte Lutsch. Und der SKS-Vorsitzende Heiner Bierbrodt erklärte: „Ich lehne es ab, die Verantwortung zu übernehmen. Da stehe ich mit einem Fuß im Gefängnis.“ Schon bei den Vorbereitungen zum Umzug 2015 sei er im Vorfeld „fast verrückt geworden“. Damals hatte der Umzug am Ende wegen zu heißen Temperaturen abgesagt werden müssen.

Wulf Ippich vom TV Ochsenbach merkte an, dass die Weiberzeche seit vielen Jahren am Pferdemarkt-Umzug in Bietigheim teilnimmt. Er macht Mut: „Das dauert zwei Minuten, bis das Team den Wagen abgenommen hat und das war es. So furchtbar kann das nicht sein.“ Andere Vereinsvertreter hatten da mehr Bedenken. Auch Heiner Bierbrodt, der allerdings anmerkte: „Besigheim, Bietigheim und Markgröningen kriegen es ja auch durch.“

Die Stadt unterstützt die SKS bisher mit 5200 Euro pro Jahr. Einen Großteil dieses Geldes versucht der Dachverein der Sachsenheimer Vereine für Feste zu sparen. Über eine Neuregelung wird in der Verwaltung derzeit noch nicht nachgedacht, berichtet Sprecherin Nicole Raichle. Sie betont aber: „Auch wir sehen, dass die Auflagen für die Umzüge sehr hoch sind und sehen dies als Schwierigkeit an – ebenso die enormen Vorschriften im Bereich Sicherheit und Hygiene bei Straßenfesten.“ Auch aus Sicht der Verwaltung gehört der Umzug zum Heimatfest. „Das Heimatfest ist das wichtigste und traditionsreichste Fest der Gesamtstadt. Natürlich hat die Stadt ein Interesse, dass es auch weiterhin stattfindet.“ Bis zum Herbst, so betonte SKS-Chef Bierbrodt, muss die Entscheidung für oder gegen den Umzug fallen. Denn spätestens dann müssen auch die Vorbereitungen losgehen. Dass der Umzug ausgerechnet in dem Jahr, in dem auch 525 Jahre Stadtrecht gefeiert wird, verschwindet, wollen alle Beteiligten vermeiden.