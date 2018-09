Gemeinderat Umlegung und Artenschutz gewünscht

Sersheim / Von Yasina Hipp

Aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zu den neuen Baugebieten Vaihinger Straße und Schöllbrunnen, jeweils Ende März bis Ende April und Ende April bis Ende Mai, nimmt der Sersheimer Gemeinderat einiges an Anregungen mit. „Wir wollen all diese Anregung natürlich beachten und so gut wie es geht auch umsetzen und berücksichtigen“, so Bürgermeister Jürgen Scholz in der Sitzung am vergangenen Donnerstag.

Leitungen umlegen

Beim Bebauungsplan der Vaihinger Straße merkten beispielsweise die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen an, dass einige Leitungen, die zur Versorgung des umliegenden Bereichs zwingend erforderlich sind, vor Baubeginn umzulegen seien. Aus der Anwohnerschaft ist die Sorge aufgekommen, durch einen geplanten Stellplatz in der Lebensqualität beeinträchtigt zu werden. „Hier schlagen wir einen Flächentausch vor, sodass der baurechtlich notwendige Stellplatz an anderer Stelle realisiert werden kann“, erklärte Jürgen Scholz.

Landschaftsschutz

Im Bebauungsgebiet Schöllbrunnen werden andere Anregungen eingebracht. Fragen nach ausreichendem Natur- und Artenschutz, sowie das Landschaftsschutzgebietes zu erhalten, kamen im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung auf. „Wir haben eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung erarbeitet, entsprechende Maßnahmen sind formuliert. Die Eingriffe in das Landschaftsschutzgebiet werden ausgeglichen“, so Scholz.

Aufgrund der zahlreichen Änderungen aufgrund verschiedenster Anregungen bei beiden Baugebieten, findet eine erneute Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung statt, allerdings mit einer, auf zwei Wochen, verkürzten Auslegungszeit.