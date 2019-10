„Wir haben über die Neugestaltung des Bereiches am Markt schon oft gesprochen und wollen jetzt konkret werden, damit wir die Ausschreibung der nötigen Arbeiten auf den Weg bringen können“, leitete Bürgermeister Jürgen Scholz die Diskussion der Räte in der jüngsten Sitzung am Freitagabend ein. Zunächst stellte der zuständige Planer Oliver Daeges die neue Verkehrsführung detailliert vor.

Knotenpunkt strukturieren

So soll die Situation am Knotenpunkt der Canaleser mit der Schlossstraße und der Sedanstraße klarer strukturiert werden, damit vor allem die Einfahrt in die Sedanstraße übersichtlicher wird.

Da die Schlossstraße künftig in eine Sackgasse verwandelt werden wird, erfährt die Canaleser Straße eine höhere Frequentierung. Der Knotenpunkt soll jedoch optisch nicht mehr so breit wie heute ausgestaltet sein, sondern Bereiche erhalten, welche die Fahrbahn einengen, bei Bedarf aber von LKW und Müllfahrzeugen überfahren werden können.

Der Kreuzungsbereich der Sedanstraße mit der Talstraße wird ebenfalls geradliniger als heute verlaufen. „Der gesamte Kreuzugsbereich wird etwas angehoben, um den Verkehr abzubremsen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer soll weiterhin beibehalten werden“, erläuterte Planer Daeges. Um die Fußgänger auf entsprechend sicheren Wegen in diesem Bereich zu lenken, wollen die Vertreter der Gemeinde Sersheim nochmals mit den Fachleute der Unteren Verkehrsbehörde über die Einrichtung von Zebrastreifen diskutieren. Optisch werden die Fußgängerquerungen mit einem farblich abgesetzten Straßenbelag hervorgehoben.

Ladestation für E-Bikes

Im Bereich des Marktes wird es auch eine Ladestation für E-Bikes geben, wobei die entsprechenden Akkus in einem bereit gestellten Schließschrank aufgeladen werden können, während die Fahrräder selbst an anderer Stelle geparkt werden sollen. Im Bereich der alten Trafostation bei der Reichstraße sollen Ladestationen für Elektroautos eingerichtet werden.

Am Abstand der vorgesehenen öffentlichen Parkplätze am Markt zur angrenzenden Bebauung störte sich Gemeinderat Dietmar Götz, der für großzügigere Parkplätze plädierte. Bürgermeister Scholz versprach, noch einmal erörtern zu wollen, wo die Stellplätze eventuell noch verschoben werden können, um mehr Platz zu gewinnen. Das höher gelegene Areal am Markt wird mit einer Sichtbetonmauer und einem Metallgeländer mit Drahtgeflecht und Edelstahl-Handlauf abgegrenzt.

An der Treppe im Bereich der Apotheke soll auch ein öffentliches Bücherregal aufgestellt werden. Bei der Kreissparkasse soll es weiterhin eine digitale Infotafel für die Nachrichten der örtlichen Vereine geben. „Wir werden mit unseren Vereinen aber erst noch Kontakt aufnehmen und nachfragen, ob diese digitale Tafel gewünscht ist oder wie bisher lediglich ein Schaukasten“, machte Sersheims Schultes Scholz deutlich.

Auch das Beleuchtungskonzept für Kosten von insgesamt 13 114 Euro haben die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung auf den Weg gebracht. Neben Lampen und Leuchtstelen sollen auch der Handlauf der Sichtbetonmauer sowie die Fußgängerüberwege gesondert ausgestrahlt werden. Dies gilt auch für die Treppe zum höher gelegenen Bereich des Marktes. Die vorgesehenen Pflanz­inseln mit Bäumen können später ebenfalls entsprechend beleuchtet werden. Dafür sollen aber zunächst nur Leerrohre eingebracht werden. Ins rechte Licht gesetzt werden auch die Fassade des benachbarten Bürgerhauses sowie der davor angesiedelte Brunnen.

Die Vergabe aller Bauarbeiten ist für Ende März nächsten Jahres vorgesehen. Im April kommenden Jahres sollen schließlich die Arbeiten am Markt tatsächlich beginnen und bis August 2021 abgeschlossen sein. Im Rahmen dieser Umgestaltungsmaßnahme ist auch der Ausbau der Nahwärmeversorgung in Sersheim vorgesehen, der in zwei Abschnitten erfolgen soll.

Zuerst das Mehrfamilienhaus

Zuerst wird der Ausbau vom geplanten Mehrfamilienhaus in der Sedanstraße 11 bis zum Neubau in der Schlossstraße auf dem ehemaligen Areal des Feuerwehrgerätehauses durchgeführt und mit einer Interims-Heizungsanlage versorgt.

Anschließend erfolgt der Anschluss von der Sedanstraße bis zur neuen Heizzentrale in der Hofäckerschule. Die Gemeinderäte stimmten den Planungen zu.