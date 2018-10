Sachsenheim Um die Ecke denken: Der Ursprung der Feiertage

Von Michaela Glemser

Weihnachten, Pfingsten, Buß- und Bettag sowie Ostern: Jedes Jahr werden zahlreiche christliche Feiertage gefeiert, die man oft nur noch als schul- und arbeitsfreie Zeit wahrnimmt. „Vielen Menschen fehlen die Hintergrundinformationen, die Bezüge zu Bibel und Evangelium sowie der innere Zugang zu den Feiertagen. Das will diese Wanderausstellung ändern, da sie zum Nachdenken anregen möchte“, sagt Pfarrer Michael Wanner von der Evangelischen Kirchengemeinde in Hohenhaslach, in deren Foyer der Sankt-Georgs-Kirche die unterschiedlichen Mitmach-Stationen zu den Feiertagen seit Sonntag zu sehen sind.

Ins Leben gerufen hat die ungewöhnliche Exposition das Missionswerk „Aktion in jedes Haus“ (AJH) aus Radevormwald unter dem Titel „Goldene Zeiten, Werte neu entdecken“ bereits im Jahr 2012. Die Besucher sollen die großen Geheimnisse der goldenen Zeiten Gottes, der Feiertage, neu für sich entdecken. Dies ist nicht immer so einfach, manchmal muss ums Eck gedacht werden. So ist es auf den ersten Blick vielleicht nicht ersichtlich, was ein Waschbrett, ein Zuber mit Wasser und ein fleckiger Lappen mit dem Karfreitag zu tun haben sollen. Die Feiertage werden in der Ausstellung immer mit originellen Oberbegriffen dargestellt. Der Karfreitag steht unter dem Thema „geschrubbt“. „Die Flecken symbolisieren unsere Schuld, die nicht mit Wasser und Seife abzuwaschen ist. Wir können den schmutzigen Lappen aber symbolisch zu Jesus ans Kreuz heften. Er ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Ihm haben wir es zu verdanken, dass wir rein von unserer Schuld werden können“, betont Pfarrer Michael Wanner.

Das Osterfest wiederum steht unter dem Begriff „geknackt“. Doch auch Ostern mit einem Nussknacker und Nüssen in Verbindung zu setzen, ist zunächst einmal ungewöhnlich. Dabei kommt der Ausspruch „eine harte Nuss knacken“, wenn eine schwierige Aufgabe gelöst werden muss, ins Spiel. An Ostern hat Jesus für uns die „harte Nuss“ des Todes geknackt. Er ist von den Toten auferstanden und hat uns damit das ewige Leben bewahrt.

„Der Aufbau der einzelnen Stationen zu den neun Feiertagen ist immer gleich. Es gibt einen Symbolbegriff, einen Hintergrundtext für Erwachsene und für Kinder sowie Jugendliche zu diesem Symbol, die entsprechende Mitmach-Aktion sowie die Erklärungen mit Bibelstellen zum jeweiligen Feiertag“, erklärt der Hohenhaslacher Pfarrer, der gerne auch Führungen für Schulklassen und Kindergärten durch die Ausstellung macht. Für Kinder und Jugendliche gibt es zudem Laufzettel, auf denen sie Fragen zu den Stationen beantworten können und mit kleinen Preisen belohnt werden.

Überraschung an jeder Station

Aber natürlich hält auch jede Station für sich einen Überraschungseffekt bereit. Beim Reformationstag unter dem Stichwort „aufgeschlossen“ muss der passende Schlüssel zu einer alten Holztruhe gefunden werden, in der die Besucher die vier Grundelemente oder „Soli“ der Reformation wieder für sich erschließen können. An der Station zum Weihnachtsfest muss ein Faden in eine Nadel eingefädelt werden, da Gott an Weihnachten durch die Geburt seines Sohnes Jesus die Beziehung und damit den Faden zu den Menschen, der durch den Sündenfall zerrissen war, wieder aufgenommen hat. An Pfingsten unter dem Motto „eingereiht“ können Bibeltexte unterschiedlichen Sprachen zugeordnet werden, und an Erntedank gilt es, verschiedene Früchte zu benennen und von ihrem süßen Saft zu kosten.

Eine besonders originelle Station findet am Altar der Sankt-Georgs-Kirche Platz. Hier stehen ein Liegestuhl, ein Schaukelstuhl und ein Sitzsack zum Ausruhen und Innehalten bereit. „Der Sonntag wird mit dem Wort ‚ausgeschaltet‘ veranschaulicht. Die Menschen sollen sich am Sonntag Zeit für sich selbst und für ihre Familien nehmen. Sie sollen zur Ruhe kommen. Die Ausstellungsbesucher können Kopfhörer und Augenklappen aufsetzen, sich im Liegestuhl zurücklehnen, und die Eieruhr eine Minute lang nach unten laufen lassen. Sie werden feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, zur Ruhe zu kommen“, machte Pfarrer Michael Wanner deutlich.

Info Die Ausstellung „Goldene Zeiten“ im Foyer der Sankt-Georgs-Kirche in Hohenhaslach ist noch bis Samstag, 20. Oktober, täglich von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Führungen sind auch an den Vormittagen möglich. Um Anmeldung unter Telefon (07147) 90 00 90 wird gebeten.