Bilanz Überschuss und Zahl der Kunden steigt

Sachsenheim / Michaela Glemser

Im vergangenen Geschäftsjahr konnte die Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG rund 700 Kunden im Bereich Gas und 250 Kunden in der neu hinzugekommenen Sparte Strom verzeichnen. Die Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG ist ein gemeinsames Unternehmen der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH und der Stadt Sachsenheim, die mit 51 Prozent beteiligt ist.

Wie in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend erläutert wurde, hielten sich die Preise 2017 auf einem stabilen Niveau, und auch für 2018 sowie 2019 rechnen die Verantwortlichen mit einem soliden Gasabsatz „bei leicht steigenden Bezugskosten“, wie es heißt.

235 000 Euro Überschuss

Erfreut nahmen die Gemeinderäte dabei zur Kenntnis, dass die Energie Sachsenheim das Wirtschaftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 235 028 Euro abschloss. Dieser Wert lag um 57 000 Euro höher als zunächst veranschlagt. Der Jahresüberschuss soll ebenso an die Gesellschafter ausgeschüttet werden wie die 30 000 Euro, die vom Jahresergebnis 2016 in die Kapitalrücklage geflossen waren, um eine Windparkbeteiligung zu erwerben, auf welche die Mitglieder der Gesellschafterversammlung jetzt doch verzichtet haben. Die Ausschüttung der Beteiligungserträge kommen dem Haushalt des Eigenbetriebs Stadtwerke Sachsenheim zugute, dem somit für das Wirtschaftsjahr 2017 insgesamt rund 135 100 Euro zugeführt werden.

Die Umsatzerlöse beim Gas betrugen im vergangenen Jahr rund 1,04 Millionen Euro und beim Strom 65 000 Euro. Im Jahr 2016 lagen die Umsatzwerte beim Gas bei 1,12 Millionen Euro. Zudem generiert die Energie Sachsenheim noch Pachterlöse für das Strom- und Gasnetz. Sie lagen 2017 beim Stromnetz bei 470 000 Euro und beim Gasnetz bei 132 000 Euro.

Pacht wird jährlich angepasst

Diese Summen werden sich künftig noch erhöhen, da die Gemeinderäte beschlossen, den Pachtleitfaden in der Gesellschafterversammlung der Energie Sachsenheim gemäß den aktuellen Bestimmungen anpassen zu lassen. Der Pächter des Strom- und Gasnetzes ist die Netze BW GmbH. Die Pacht wird in Zukunft jährlich angepasst, sodass sich mögliche Investitionen zeitnah in der Pachtberechnung niederschlagen können. Bisher gab es lediglich eine „Fixpacht“. Die Verantwortlichen rechnen durch diese Veränderung damit, dass in den Jahren 2018 bis 2022 rund 337 000 Euro mehr an Pacht eingenommen werden können.