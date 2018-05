Sachsenheim Udo Jürgens’ Hits leben auf

Sachsenheim / bz

Wer die Hits von Udo Jürgens mal wieder hören möchte, sollte sich Sonntag, den 13. Mai, 14.30 Uhr, in das Sachsenheimer Kulturhaus aufmachen. Das Trio P! unternimmt mit Fans einen Streifzug durch die 60 Jahre Bühnenpräsenz des Künstlers, teilt das Kulturamt mit. Biografische Daten und kurze Anekdoten lassen den Musiker Udo Jürgens lebendig werden. Hits wie „Merci Cherie“ und „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ intonieren die drei Musiker ähnlich am Original. In intimem Rahmen reisen sie mit dem Publikum auch nach New York, steigen in einem ehrenwerten Haus ab und lassen mit 66 Jahren das Leben noch einmal von vorne beginnen. Passend zum Muttertag gibt es feinste Kuchen und Torten – für den, der möchte, mit Sahne.

Geplant ist die Veranstaltung unter freiem Himmel, im Lichthof und Ausstellungsraum des Stadtmuseums. Karten für 16 Euro, inklusive ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee gibt es bei Schreibwaren Bader oder online. Wegen der Kuchenbuffetplanung sollten die Tickets vorab gekauft werden.

www.sachsenheim.de