Talkrunde Tradition und Innovation

Das Vorbreitungsteam des Sachsenheimer Wirtschaftsgesprächs am 21. März im Lichtenstern-Gymnasium (von links): Marie-Christine Becker, Lehrer Timo Schuh, Hannah Scherzer, Johannes Pfitzenmaier, Moderator und BZ-Chefredakteur Andreas Lukesch, Katharina Sousa und Caroline Munk. Es fehlt Matthias Friedrich von der Stadt Sachsenheim. © Foto: Helmut Dinkel

Die Sachsenheimer Wirtschaftsgespräche, veranstaltet von der Stadt Sachsenheim, dem Lichtenstern-Gymnasium und der Sachsenheimer Zeitung, sind bewährt gut besetzt, so auch bei der nächsten Runde am Mittwoch, 21. März, im Foyer des Gymnasiums. Diesmal stellt sich Dr. E.h. Peter Leibinger, Stellvertretender Vorsitzender der Gruppengeschäftsführung bei Trumpf in Ditzingen, den Fragen von Schülern des Lichtenstern-Gymnasiums und von Andreas Lukesch, Chefredakteur der Bietigheimer, Sachsenheimer und Bönnigheimer Zeitung.

Stetes Wachstum

Das Thema, das die Schüler gemeinsam mit ihrem Lehrer Timo Schuh erarbeitet haben, zielt direkt auf eines der innovativsten Unternehmen im Anlagenbau und der Lasertechnologie: „Wie kommt das Neue in die Welt? Innovation als Motor der Wirtschaft“ lautet der Titel des Abends, was gerade für ein Familienunternehmen wie Trumpf eine besonders spannende Frage ist. Ist allein der wirtschaftliche Erfolg Gradmesser für die Innovationsbereitschaft eines Unternehmens, dann hat Trumpf alles richtig gemacht.

Trumpf wächst international stetig und in allen Bereichen. Die Ditzinger zählen zu den weltweit führenden Unternehmen der Fertigungs- und Medizintechnik. Der Laser hat Trumpf groß gemacht. Das Unternehmen hat entscheidenden Anteil daran, dass der Laser in nahezu sämtlichen Lebensbereichen direkt oder indirekt zum Einsatz kommt.

Nicht nur für das Sachsenheimer Wirtschaftsgespräch entscheidend ist aber die Unternehmenskultur, die Trumpf pflegt. 2013 wurde die Familie Leibinger zu „Familienunternehmern des Jahres“ gekürt. Und familiengeführt ist Trumpf wie kein anderer Global Player in der Region. Dr. Nicola Leibinger-Kammüller übernahm von ihrem Vater Dr. E.h. Berthold Leibinger die Leitung der Geschäftsführung. Ihr Bruder Dr. E.h. Peter Leibinger ist stellvertretender Vorsitzender der Gruppengeschäftsführung, der unter anderem auch Berthold Leibingers Schwiegersohn Dr. Mathias Kammüller angehört.

Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 12 000 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro.

Zur Preisverleihung 2013 schrieb das Magazin „impulse“: „Die Trumpf-Gruppe verknüpft Tradition und Innovation: neue Ideen, eine konsequente Internationalisierung, aber auch ein hohes Maß an Kontinuität zeichnen das Familienunternehmen aus.“

Innovativ ist Trumpf in vielerlei Hinsicht. Die Arbeitszeitgestaltung in Ditzingen, bei der nicht mehr die Wochen-, sondern die Jahresarbeitszeit Bemessungsgrundlage ist, gilt als modernste ihrer Art. Technische Prozesse treibt Trumpf mit wachsendem Tempo voran. Erst im November präsentierte das Unternehmen den schnellsten 3D-Drucker der Welt. Zeitgleich staunte das Fachpublikum auf der Blech-Expo über die Präsentation einer Smart Factory, die Trumpf in Chicago gebaut hat und die die Blechbearbeitung mit einer vernetzten Fertigung ins Industrie-4.0-Zeitalter holt.

Kurz zuvor wurde das neue Logistikzentrum in Ditzingen eröffnet, ein 40-Millionen-Euro teures digitales Standortbekenntnis und das Maß aller Dinge in Sachen modernste Lager- und Kommunikationstechnik. Bereits im Jahr 2016 hat der Maschinenbauer eine Corporate Venture Capital-Gesellschaft zur Finanzierung von Technologie-Start-ups gergründet. Die Liste ließe sich fortsetzen – und wird es voraussichtlich auch, wenn das Schülerteam des Lichtenstern-Gymnasiums seine Fragen an Dr. E.h. Peter Leibinger richtet.

Info Der Eintritt zum Sachsenheimer Wirtschaftsgespräch am 21. März im Lichtenstern-Gymnasium ist frei. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.