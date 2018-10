Tödlicher Unfall – Auto kracht in Sattelzug

msc/mk

Ein Unfall auf der Enzweihinger Steige bei Vaihingen forderte am Montagabend zwei Todesopfer. Gegen 21 Uhr befuhr nach bisherigem Stand der Ermittlungen ein Toyota mit zwei Insassen die B10 bergaufwärts von Enzweihingen in Fahrtrichtung Stuttgart und kam aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem LKW zusammen. Die beiden Toyota-Insassen waren auf der Stelle tot. Der Laster, an dem noch ein Anhänger angehängt war, drehte sich aufgrund des Aufpralls und streifte ein weiteres Auto, dessen Fahrerin leicht verletzt wurde. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort von einem Seelsorger betreut. Die B10 musste zwischen den Abzweigungen nach Oberriexingen und Eberdingen-Hochdorf in beide Richtungen gesperrt werden. Neben Rettungssanitäter und Polizei war die Feuerwehr aus Vaihingen und Enzweihingen mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 44 Mann im Einsatz. An der Unfallstelle ist die Straße nur zweispurig, es herrscht Überholverbot.