Sachsenheim Sternsinger kommen

Sachsenheim / bz

Am 4. und 5. Januar sind die Sternsinger in allen Teilorten von Sachsenheim unterwegs. Verkleidet als die Heiligen Drei Könige bringen die Kinder und Jugendlichen den Segen „20*C+M+B+19“ – unabhängig der Konfession – in jedes Haus. Wer möchte, dass die Sternsinger singen, meldet sich bei Martina Sprünger, Telefon (0 71 47) 1 25 68, oder trägt sich in die Listen ein, die in der Franziskus- und Heilig-Kreuz-Kirche ausliegen. Spenden kommen dem Projekt „Wir gehören zusammen in Peru und weltweit“ zugute. Am 6. Januar findet die Heilige Messe um 9 Uhr gemeinsam mit den Sternsingern statt. Dies teilt die katholische Kirche mit.

Die Sternsinger sind die mittlerweile weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Sie wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).