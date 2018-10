Radweg Stadt unterstützt Radweg-Vorstoß

Sachsenheim / Mathias Schmid

Die Verwaltung der Stadt Sachsenheim unterstützt den Antrag der Freien Wähler auf einen Radweg zwischen Eichwald und Unterriexingen. Den Lückenschluss hatte die Gemeinderatsfraktion parallel zu den Freien Wählern in Markgröningen an die Stadtverwaltung übermittelt (die BZ berichtete). Allerdings sieht die Stadt den Ball beim für die Landesstraße zuständigen Regierungspräsidium und dem Landratsamt.

Das heißt konkret: Die Stadt will erst mal abwarten, was die zuständigen Behörden an dieser Stelle vorhat, ehe sie selbst eingreift. Zwar können man sich vorstellen, hier auch selbst aktiv zu werden, hieß es in der Sitzung. Allerdings müsste die Stadt dann auch die Kosten tragen – oder zumindest einen Teil davon, da der größere Teil der Strecke auf Markgröninger Gemarkung liege. Ehe man selbst aktiv wird, müsste man daher zudem sicherstellen, dass das auch für Markgröningen gilt, meinte Bürgermeister Horst Fiedler.

Schwachstelle bekannt

Die Verbindung zwischen Unterriexingen und Großsachsenheim gehört zu der gehobenen Kategorie der Hauptwegeverbindung des Landkreises, der von Bönnigheim durch Sachsenheim nach Markgröningen verläuft. „Das Landratsamt ist sich der Schwachstelle bewusst und dabei, den Streckenabschnitt zwischen Großsachsenheim zu planen und die Wegeverbindungen zu prüfen“, heißt es in den Unterlagen zur Gemeinderatssitzung. Wie die Freien Wähler wünscht sich die Sachsenheimer Stadtverwaltung einen Radweg entlang der L 1141.

Das zuständige Regierungspräsidium (RP) Stuttgart hatte zuletzt auf BZ-Nachfrage mitgeteilt, dass es keine konkreten Pläne für diesen Lückenschluss gibt. Es gebe zwar Gespräche mit dem Landkreis, „aber eine zeitlich absehbare Umsetzung kann somit derzeit nicht in Aussicht gestellt werden“, hieß es aus dem RP.