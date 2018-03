Sachsenheim Stadt beantragt Förderung für LGS

Sachsenheim / Von Mathias Schmid

Die Stadt Sachsenheim unterstützt das Lichtenstern-Gymnasium (LGS) bei dessen Um- und Ausbau. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wurde einem Zuschussantrag einstimmig zugestimmt. Die Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche erhält als Schulträgerin einen städtischen Zuschuss von maximal 49 500 Euro. Die Verwaltung soll zudem noch in dieser Woche einen Antrag auf finanzielle Förderung für die Sanierung beim Regierungspräsidium Stuttgart stellen. Neben dem Ausbau zu einem dreizügigen Gymnasium stehen an der Schule auch übliche Sanierungsarbeiten an.

Die 49 500 Euro haben dabei einen deutlich höheren Wert als es zunächst aussieht: Denn im Februar wurde ein Förderprogramm des Landes für die Sanierung von Schulgebäuden aufgelegt, das vor allem finanzschwachen Kommunen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur helfen soll. Auch staatlich anerkannte Ersatzschulen können profitieren. Für das LGS wird eine Förderung von knapp 500 000 Euro angenommen. Voraussetzung für den Zuschuss ist aber, dass sich auch die Kommune als Schulstandort an den Sanierungskosten mit zehn Prozent des erwarteten Landeszuschusses beteiligt, in diesem Fall sind das maximal 49 500 Euro. Außerdem muss die Stadt den Antrag auf Landesförderung stellen – bis zum 31. März.

Mehr Plätze für Sachsenheimer

LGS-Schulleiter Reinhart Gronbach sicherte der Stadt im Gegenzug zu, das Aufnahmekontingent für Sachsenheimer Schüer ab Klasse 5 von 42 auf 56 zu erhöhen. „Somit kommt der Zuschuss der Stadt in der Folge dauerhaft den Sachsenheimer Familien zugute“, betont die Verwaltung.

Für die Stadträte gab es bei diesem Punkt keine große Diskussion: „Die Förderung ist natürlich sehr wichtig und schön, wenn dadurch mehr Plätze für Sachsenheimer Schüler entstehen“, sagte Melanie Füllborn (CDU). So sah es auch Günter Dick, Grüne-Liste-Fraktionschef: „Das ist eine gute und anerkannte Einrichtung in Sachsenheim und um Sachsenheim herum.“ Siegfried Jauß, Vorsitzender der Freien Wähler, betonte: „Sachsenheim wäre ohne das Lichtenstern-Gymnasium um einiges ärmer.“ Und er konnte sich einen Seitenhieb in Richtung des aus finanzieller Sicht kritisch beäugten Projekts Gemeinschaftsschule nicht verkneifen: „Das kommt uns deutlich günstiger als eine andere Schule, die wir gerade sanieren.“ Die SPD stimmte ebenfalls zu. Dirk Reiber fühlte sich – durch die Berichte von Rektor Gronbach aus Zeiten der reinen Mädchenschule – zurückversetzt und meinte: „Ich persönlich fand es immer interessant, was die Mädchen im Internat so gemacht haben.“

Seit zwei Jahren ist das Lichtenstern-Gymnasium dreizügig. Statt wie bisher maximal 60 werden nun pro Jahrgang 84 bis 90 Schüler aufgenommen. Heißt: Derzeit wächst die Schülerschaft jedes Jahr um mehr als 20 Personen an. Schlussendlich werden aus 500 Schülern 620 bis 650. Außerdem liegt der Fokus verstärkt auf der Ganztagsbetreuung. Nötig sind beispielsweise neue Klassenzimmer, eine größere Mensa und ein größeres Lehrerzimmer. Im Schloss, in dem bisher das Internat war, entstehen acht Seminarräume. Auch ein Lernatelier und ein Lern-Café soll es hier zukünftig geben. Geschätzte Kosten: 1,5 Millionen Euro.

Mehr Bewerber als Plätze

Angesichts der Vielzahl an Bewerbern – rund 130 pro Jahr – betont Daniel Wagner aus der Geschäftsführung der Schulstiftung der evangelischen Landeskirche: „Die Dreizügigkeit kommt zum rechten Zeitpunkt. Aber wir müssen nicht nur ausbauen, sondern auch am Bestand etwas tun.“ Auch hier wird von Kosten von 1,5 Millionen Euro ausgegangen. Unter anderem „müssen wir in der Küche einiges ertüchtigen“, sagt Gronbach. Zudem seien die Fassade und die Holzstege, die die Gebäude verbinden, in die Jahre gekommen. Auch für die „Herzensangelegenheit“ (Wagner) Digitalisierung sollen neue Angebote entstehen.

„Wir sind ein privater Träger, verstehen uns aber auch als kommunale Schule“, hatte Reinhart Gronbach eingangs betont. Er verwies auf die Aktivitäten wie die Lichtenstern-Tour für Radfahrer. Auch Kooperationen wie Konzerte oder die Sachsenheimer Wirtschaftsgespräche, bei denen auch die BZ beteiligt ist, nannte der Schulleiter.