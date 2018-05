Ferientipp Spielen und grillen im Wald als abwechslungsreiche Abkühlung

Sachsenheim / Mathias Schmid

Richtig heiß werden soll es gegen Ende der Woche. Wer da eine erfrischende Alternative zum Freibad sucht, dem sei ein Waldspielplatz ans Herz gelegt. In Sachsenheim gibt es gleich zwei. Dort lassen sich ganze Tage verbringen. Denn es gibt auch jeweils einen Grillplatz und Sitzgelegenheiten. Beide Plätze sind in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen.

Der Waldspielplatz Großsachsenheim liegt nordwestlich des Wohngebiets Bannhalde am Schottensteinweg. Erst im September gab es eine neue, 25 Meter lange Seilbahn. Neben dem Spielplatz gibt es auch eine große Freifläche.

Auch am Waldwiesenweg in Kleinsachsenheim gibt es eine Seilbahn, dazu eine nagelneue Spiellandschaft „Abenteuerwald“ auf 24 Metern Länge. Der Parkplatz zum Spielplatz ist linker Hand auf der Straße in Richtung Löchgau. Weitere Waldspielplätze sind in Ochsenbach und Häfnerhaslach.

Info In den Pfingstferien gibt es täglich einen Tipp in der BZ. Alle erschienen Ferientipps gibt’s online.

www.bietigheimerzeitung.de