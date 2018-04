Sachsenheim SPD fordert Fokus auf Verkehr

Von Mathias Schmid

Die SPD-Gemeinderatsfraktion ist besorgt. Grund sind die immer stärkeren Verkehrsströme in und um Sachsenheim (die BZ berichtete). „Verkehrsplanerisch haben wir momentan nichts auf der Palette, die ganze Situation ist eingeschlafen“, mahnt der Verkehrsbeauftragte Peter Schreiber und fordert wieder einen stärkeren Fokus auf die Thematik.

Nachdem jüngst die Probleme im Kirbachtal und Kleinsachsenheim durch Initiativen in den Fokus gerückt sind, richtet die SPD den Fokus zudem auf Großsachsenheim. „Berufspendler aus Richtung Löchgau haben morgens erhebliche Schwierigkeiten die Sersheimer Straße zu erreichen“, sagt Schreiber. „Der Rückstau erreicht oft die Obere Mühle. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Wiesenstraße haben dann große Mühe sich einzufädeln“, spricht Schreiber keine neuen Probleme an. Doch immer mehr kämen die Bürger mit diesen Themen an die Stadträte heran. Hinter den Großprojekten und der Flüchtlingsunterbringung finde das Verkehrsproblem zu wenig Beachtung, findet Schreiber. „Wir knien uns bei so vielen Dingen rein. In Sachen mittelfristige Verkehrsplanungen ruht Sachsenheim.“

Für mehr Beachtung hat die SPD Verkehrszählungen durchgeführt. Die Ergebnisse hätten ihn teilweise erschreckt, sagt Schreiber. Jeweils werktags, zwischen 16.30 und 17.30 Uhr, wurden die Fahrzeuge erfasst. Spielberg hatte mit 74 Autos und LKW das geringste Verkehrsaufkommen, gefolgt von der Sternenfelser Straße in Häfnerhaslach mit 164. Über die Dorfstraße Ochsenbach fuhren 266 Fahrzeuge, davon acht LKW. 471 Autos wurden in der Bissinger Straße gezählt. Am Stachus in Kleinsachsenheim waren es 926 Fahrzeuge. 992 Fahrzeuge fuhren über die Ortsdurchfahrt Hohenhaslach auf Höhe der Gaststätte „Rose“.

3000 Autos pro Stunde

Die Hauptstraße in Großsachsenheim musste in einer Stunde 1282 Autos verkraften, immerhin war kein LKW darunter. „Die Krönung aller Zählstandorte erbrachte die Kreuzung Oberriexinger- und Umgehungsstraße L 1125“, betont Schreiber. Gleich zweimal stellte er sich hier für eine Stunde auf, notierte einmal 3218, dann 2983 Autos. „Ohne die Umgehungsstraße wäre der Verkehrskollaps in der Innenstadt schon lange perfekt“, betont er.

So mancher Bürger befürchte, dass das bestehende Verkehrsnetz den sich entwickelnden gewerblichen Verkehr aus dem Gebiet Eichwald nicht mehr aufnehmen könne, berichtet der Stadtrat. Doch die Verwaltung betont: Der Gewerbepark war ein wesentlicher Grund für die Umgehungsstraße. Zukünftige Verkehrsflüsse seien berücksichtigt.

Nach Ansicht der SPD-Gemeinderatsfraktion muss der Schwerpunkt Sersheimer- und Kleinsachsenheimer Straße in Großsachsenheim vorrangig angepackt werden. „Mehr als ein Jahrzehnt machen sich Landkreis und Kommune Gedanken über den Bau eines Kreisverkehrs“, erinnert Schreiber. Und weiter: „Die Stadt wollte hier vor rund einem Jahr mal durchstarten. Aber die Untersuchungen sind in der Versenkung verschwunden.“

Die Stadt kontert: Das Thema sei bereits behandelt, jedoch zunächst zurückgestellt worden. „Die Stadt wird sich voraussichtlich Anfang nächsten Jahres nochmals intensiv damit befassen“, so Sprecher Matthias Friedrich. Ein Gesamtkonzept, wie es die SPD fordert, sei bisher nicht angedacht. „Die innerörtliche Verkehrsproblematik wird grundsätzlich auch von der Verwaltung gesehen, ist jedoch zu einem Großteil auf überörtliche Verkehrsflüsse zurückzuführen“, verweist Friedrich auf den Regionalverkehrsplan.