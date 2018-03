Ostern So wird ein Ei zum Osterei

Sachsenheim / Heidi Vogelhuber

Welches Ei eignet sich am besten als Osterei? Und wie wird es perfekt zubereitet? Diese Fragen werden dem Landwirt und Geflügelhalter Matthias Kurz aus dem Kirbachtal oft gestellt.

Es gebe verschiedene Kriterien, die Einfluss auf das gekochte und gefärbte Ei haben, das an Ostern so gerne gesucht und verspeist wird, sagt der Eier-Profi. Ein entscheidendes Kriterium sei die Größe. Landwirt Kurz empfiehlt die Gewichtsklasse M. „Diese mittleren Eier sind von jungen Hennen. Einerseits ist die Schale stabiler, andererseits ist das Dotter-Eiweiß-Verhältnis ideal“, sagt Kurz. Je größer das Ei ist, desto mehr Eiweiß ist darin enthalten.

Weiße Eier eignen sich zum Einfärben selbstredend besser, da sie in leuchtenderen Farbtönen erstrahlen. Trotzdem verwendet der Sachsenheimer Familienbetrieb zu einem Drittel braune Eier. Grund dafür ist, dass die Kunden des Geflügelhofs das Jahr über lieber braune Eier kaufen. Auch wenn Kurz bereits im Januar mit der dementsprechenden Herdenplanung beginnt, kann er die Eierproduktion bis Ostern nicht in dem Maß auf weiße Eier umstellen, wie es nötig wäre, um ausschließlich weiße Eier zu färben. „Denn gleich nach Ostern wollen meine Kunden wieder lieber die braunen Eier“, sagt der Landwirt und lacht. Das sei aber nicht so schlimm, die braunen Eier färbe er eben mit dunklen Farben ein.

Apropos Farbe: Wie färbt der Profi eigentlich seine Ostereier? „Unsere Eier zu Hause färben wir einfarbig mit Lebensmittelfarbe ein. Meine Kinder können die Eier dann altersgerecht mit Kratzfarbe gestalten oder auch bekleben“, sagt der vierfache Vater.

Für das Färben im großen Stil verwendet Kurz eine Färbmaschine. Er besitzt keine eigene, sondern benutzt die Maschine eines Kollegen bei Jagsthausen mit. „Es gibt tatsächlich nur wenige Färbmaschinen in Baden-Württemberg“, sagt der Geflügelhalter. Diese Geräte seien sehr teuer und es müssten viele Vorschriften eingehalten werden. Eine eigene Maschine lohne sich für den Sachsenheimer Betrieb nicht, obwohl das ganze Jahr über bunte Eier verkauft werden – natürlich nicht so viele wie an Ostern. Der Verkauf gefärbter Eier nehme bereits ab Januar spürbar von Woche zu Woche zu.

In der Osterwoche verkauft Matthias Kurz an die 70 000 bunte Eier. Die Verkaufszahlen der gefärbten Eier seien in den letzten 15 Jahren tendenziell gestiegen. Der Landwirt konnte beobachten, dass immer mehr seiner Kunden fertige Ostereier kaufen. Aber in der Osterzeit verkaufe der Betrieb auch mehr frische Eier als sonst. Gerade Familien mit Kindern behalten die Tradition des Eierfärbens bei.

„Viele meiner Kunden färben gerne natürlich. Dazu werden rote Beete, Spinat, Kurkuma oder auch Zwiebelschalen verwendet“, sagt Kurz. Die Eier werden dann in dem eingefärbten Wasser gekocht bis sie hart sind. Der Profi empfiehlt, die Eier anschließend mit einem Pflanzenöl einzureiben, das sorge für einen schönen Glanz. Tagesfrische Eier sind übrigens nicht empfehlenswert. „Die Eier sollten zwischen vier und zwölf Tagen alt sein“, sagt der Landwirt. Tagesfrische Eier haben noch eine zu kleine Luftkammer, dadurch platzen die Eier schneller. Außerdem sei der Geschmack nach ein paar Tagen besser. Das perfekte Ei beschreibt der Landwirt so: „Der Dotter sollte hart sein, im Innern aber noch einen stecknadelkopfgroßen, wachsweichen Kern haben.“

Die Kochzeit ist variabel

Zur Kochzeit kann der Eier-Profi keine genaue Angabe machen. Diese variiere und hänge von Herd, Topf und Ei (Braune brauchen beispielsweise länger als Weiße) ab. Generell empfiehlt Kurz aber, das Ei ein paar Stunden vor dem Kochen aus dem Kühlschrank zu nehmen. Die stumpfe Seite sollte angepiekst werden, denn dort sitzt die Luftkammer. In acht bis zehn Minuten ist das Ei dann gekocht. Die Farbmaschine kocht das Ei übrigens mit Dampf, wodurch die Kochzeit verlängert, und der Garpunkt besser abgeschätzt werden kann.

Welches Ei ist denn nun das richtige? „Für mich ist die Regionalität entscheidend. Und das streng kontrollierte Qualitätszeichen Baden-Württemberg. Bei allen Eiern – auch an Ostern“, sagt Geflügelhalter Matthias Kurz.