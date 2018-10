Projektchor Sie singen einfach weiter

Sachsenheim / Michaela Glemser

Neugierig nahm Fatima Mohammed aus Syrien im Musiksaal der Kirbachschule Platz. Sie kannte noch nicht viele der rund 70 Besucher, die mit ihrer ersten Probe am Donnerstagabend in die neue Saison des Erfolgsprojekts „Einfach Singen!“ starteten. „Ich singe, wenn ich alleine bin, sehr gerne. In der Gemeinschaft macht es bestimmt noch mehr Freude“, erklärte die junge Frau, die zu den neuen Gesichtern in dem großen Chor aus geflüchteten Menschen und Einheimischen gehörte.

Bereits allseits bekannt war Simon Jatta aus Gambia, der schon seit fast fünf Jahren in Sachsenheim wohnt und bald eine Ausbildung zum Altenpfleger im neuen Großsachsenheimer Seniorenzentrum Sonnenfeld beginnt. „Ich habe bei ‚Einfach Singen!‘ inzwischen so viele nette Menschen kennengelernt. Normalerweise singe ich nur in meiner Muttersprache, aber im Chor probiere ich auch deutsche Lieder aus, denn dies hilft mir, die Sprache richtig zu lernen“, erzählte Jatta.

Er kümmerte sich am Probenabend liebevoll um die älteren Menschen aus dem Seniorenzentrum Spitalhof in Korntal-Münchingen, die es sich nicht nehmen ließen, auch bei der Fortsetzung von „Einfach Singen!“ wieder mit von der Partie zu sein. „Inzwischen kommen die Menschen von Ludwigsburg bis Vaihingen zu unserem Chor. Sie organisieren sich Fahrdienste und treten untereinander in Kontakt. Ich war im Vorfeld auch in allen Sachsenheimer Asyleinrichtungen, um die Menschen einzuladen. Sehr viele sind heute Abend auch tatsächlich gekommen“, betonte Chorleiterin Christiane Hähnle, die wie immer engagiert durch die Probe führte und eine Atmosphäre schaffte, in der sich auch Neuankömmlinge sofort wohl fühlten. Auch Regina Weiß von der Stadt Sachsenheim sowie dem Arbeitskreis Asyl und Rainer Graef, Rektor der Kirbachschule, wirkten bei der ersten Probe mit.

Die Stadt Sachsenheim, die Mitglieder des Arbeitskreises Asyl und die Schule werden das Projekt auch in der neuen Saison wieder unterstützen. „Auf alle Fälle planen wir einen Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt in Großsachsenheim. Ob dies gemeinsam mit dem Schulchor gelingt, wird sich zeigen. Aber die Zusammenarbeit wird bestehen bleiben, denn auch mit den Kindern im Schulchor singe ich bestimmte Lieder vom Projekt ‚Einfach Singen!‘“, sagte Hähnle.

Lappland, England und Herbst

Bei der ersten Probe übten die Sänger aus verschiedenen Nationen ein Lied aus Lappland, ein Stück aus England und ein Herbstlied ein. Am Donnerstag, 11. Oktober, wird sich der Projektchor noch einmal im Musiksaal der Kirbachschule in Hohenhaslach treffen, bevor am 15. November und 6. Dezember die Proben im Evangelischen Gemeindehaus in Großsachsenheim stattfinden werden. „Das Gemeindehaus ist für die Bewohner der Unterkünfte in Großsachsenheim besser zu erreichen. Daher haben wir uns für den Ortswechsel entschieden“, machte Hähnle deutlich. Die Proben finden jeweils von 19 bis 21 Uhr statt.