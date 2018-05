Kontrolle Sicherheitsdienst ist jetzt das ganze Jahr im Einsatz

Vaihingen / bz

An den Horrheimer Seewaldseen wird nach dem Grillen und Feiern der Müll liegengelassen, die Vaihinger Fußgängerzone am Wochenende wie ein Parkplatz benutzt, eine Schutzhütte in Ensingen kurzerhand im Lagerfeuer verheizt. Um solche Vorkommnisse einzudämmen, ist in Vaihingen seit Jahren ein privater Sicherheitsdienst unterwegs. Seit Mai hat die Firma F+G Security aus Maulbronn die Aufgabe von WAO Enztal aus Oberriexingen übernommen. Sie soll – auch das ist neu – nicht mehr nur von April bis Oktober, sondern das ganze Jahr über für Sicherheit und Ordnung sorgen.

Die sogenannten Citystreifen von F+G sind in vielen Kommunen vor allem im Enzkreis zugange. sagt Ramon Kurbatfinski. Er leitet den 16 Mitarbeiter starken Bereich Citystreife bei F+G. Für Vaihingens Ordnungsamtsleiter Matthias Volk ist wichtig: „Die Streifen müssen mit den Leuten reden und die behördlichen Vorschriften erläutern können, anstatt gleich auf Konfrontation zu gehen. Damit steigt auch die Akzeptanz bei den Bürgern.“ An den Wochenenden, von 17 bis 3 Uhr, sind die Streifen unterwegs. Aktuell behalten sie gut 20 neuralgische Punkte im Auge: Spielplätze, Schulhöfe, Parkhäuser, Grillstellen und Aussichtspunkte.

Jugendschutz im Fokus

Anregungen, wo genauer hingeschaut werden sollte, kämen zumeist von Ortsvorstehern oder Ortschaftsräten. Die Citystreife besteht immer aus zwei Mitarbeitern. Deren Haupttätigkeiten bei den Kontrollgängen sind der Jugendschutz sowie das Feststellen und Einschreiten bei Vandalismus, Vermüllung und Lärmbelästigung, sagt Kurbatfinski.

In den ersten Tagen stellten die Sicherheitsdienstler unter anderem fest, dass sich jemand illegal Zutritt zur denkmalgeschützten Kanzel in der Schenkelmauer von Schloss Kaltenstein verschafft und dafür auch das Tor zum Weinberg aufgebrochen hatte, wie Wilfried Gutjahr vom Ordnungsamt berichtet. An den Horrheimer Seewaldseen seien „Hinterlassenschaften“ von Besuchern an einer Grillstelle entdeckt worden. Flaschen und Dosen habe die Citystreife entsorgt. Im Parkhaus am Vaihinger Bahnhof stießen die Kontrolleure auf eine aus der Halterung gerissene Notausgangsleuchte sowie eine offenstehende Notausgangstür.

Weiteres Aufgabengebiet des Unternehmens ist die Verkehrsüberwachung. Dabei stellen die Mitarbeiter Ordnungsverstöße fest, protokollieren diese und melden sie an das Ordnungsamt. „Wir entscheiden dann, was weiter passiert“, erläutert Volk. Das Vorgehen zeigt offenbar Wirkung: „Das Parken in der Fußgängerzone beispielsweise wird mit jeder Kontrolle besser.“

Befugnisse wie die Polizei und städtische Behörden hat der private Sicherheitsdienst freilich nicht. „Die Mitarbeiter haben quasi Jedermannsrechte. Sie dürfen also, wie jeder andere Bürger, im Falle von Ordnungsverstößen zum Beispiel Fotos machen, Personen ansprechen, nach Personalien fragen. Auf Zwang durchsetzen dürfen sie die Aufforderungen nicht“, betont Matthias Volk. Unter gewissen Umständen, rechtlich geregelt in der Strafprozessordnung, dürfen sogar auf frischer Tat Ertappte von jedermann vorläufig festgenommen werden.