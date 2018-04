Einwohnerversammlung Sersheim wandelt sich  

Sersheim / bz

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“. Diese alte Lebensweisheit des griechischen Philosophen Heraklit war das Motto der Rede von Sersheims Bürgermeister Jürgen Scholz bei der diesjährigen Einwohnerversammlung. Er erinnerte in der Sport- und Kulturhalle am Sonntagnachmittag vor allem an das zurückliegende Jubiläumsjahr der Kommune. „Das Festjahr zum 1225-jährigen Bestehen von Sersheim war toll und hat einen überragenden Zusammenhalt unter den Vereinen gezeigt“, lobte Scholz. Mit der Vorstellung der neuen Bildchronik der Gemeinde, die die Jahre 1990 bis 2017 mit zahlreichen Fotos und Illustrationen Revue passieren lässt, fanden die Jubiläumsfeierlichkeiten am Sonntag einen würdigen Abschluss. Jürgen Scholz dankte den Mitgliedern eines eigens gegründeten Arbeitskreises, der die Chronik zusammengestellt hatte.

So ereignisreich wie 2017 geht es auch in diesem Jahr weiter, denn die Gemeinde erhalte ein „Facelifting“, wie der Sersheimer Schultes betonte. „Der Ort wird sich in diesem und in den nächsten Jahren verändern. Im Mai wird die Neugestaltung des Areals mit dem alten Feuerwehrgerätehaus beginnen. 1400 Quadratmeter stehen dort zur Neubebauung zur Verfügung. Geplant sind Wohnungen und Arztpraxen“, erwähnte Jürgen Scholz. Aber auch in den sozialverträglichen Wohnungsbau will die Gemeinde investieren. Auf dem ehemaligen Gutbrodgelände werden mit der Wohnbau Oberriexingen zwei Gebäude mit Wohnungen unterschiedlicher Größe entstehen. Ein Haus wird die Gemeinde erwerben und mit sozialverträglichen Mieten auf den Markt bringen, das andere wird das Unternehmen vermarkten.

Erheblich teurer sind die Bauplatzpreise im neuen Baugebiet „Schöllbrunnen“, dessen Grundstücke allesamt im Besitz der Kommune sind und für einen Quadratmeterpreis von 470 Euro inklusive Erschließung veräußert werden sollen. Die Interessentenliste umfasst 116 Bewerber, und die Vergabe erfolgt nach bestimmten Kriterien, die die Gemeinderäte beschlossen haben. Weiterhin soll die Radweg-Lücke von Sersheim nach Hohenhaslach in diesem Jahr geschlossen und die nebenan liegende Kreisstraße von Sersheim bis zur Höhe des Trimm-Dich-Pfads saniert werden. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im Juli beginnen. Im September 2018 wiederum soll der Breitbandausbau in der Gemeinde starten.

Neue Aufenthaltsqualität

In weiterer Zukunft wird auch die Talstraße komplett erneuert, und im Bereich „Bonlanden“ werden neue Bauflächen entwickelt. Und falls der Förderantrag für das staatliche Zuschussprogramm „Soziale Stadt“ genehmigt wird, soll der Sersheimer Markt mit mehr Parkplätzen, Flächen zur Kommunikation und einer Spanischen Treppe eine ganz neue Aufenthaltsqualität bekommen.

Die vielen Bürger bei der Einwohnerversammlung waren angesichts der Fülle der neuen Projekte beeindruckt und richteten nur zwei Fragen an Bürgermeister Jürgen Scholz. Der ehemalige Gemeinderat Edgar Wurster wünschte sich endlich wieder genug Wasser im Mühlgraben und ein anderer Sersheimer breitere Wege im örtlichen Friedhof mit einem besseren Belag für Rollatoren.

Info Bei der Einwohnerversammlung wurde auch der langjährige Vorsitzende des DRK-Ortvereins, Fritz Hasenauer, geehrt – ebenso wie die Blutspender Thomas Galenziok, Eberhard Goldschmid, Karin Hippchen, Ufuk Menzil, Carlo Rasi, Silvia Schmidt, Erika Schmidtke und Daniela Schwab.