Sachsenheim Seepfad im Wandel – vielleicht

Von Mathias Schmid

Im vergangenen Jahr wurde die Straßensanierung des Seepfads abgeschlossen (siehe Infobox). Auch städtebaulich könnte sich in diesem Bereich Großsachsenheims einiges tun. Es gibt zwei Gebiete, über die ein Bebauungsplan gelegt wurde, bisher aber nur ein konkretes Bauvorhaben. Fix sind dagegen die bereits bezogenen Unterkünften zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen am Bauhof und das derzeit entstehende Projekt zum Sozialen Wohnungsbau zur Oberriexinger Straße hin.

Bebauungsplan I

Nach einigem Hin und Her steht der Bebauungsplan Kurze Straße-Seepfad-Querstraße. Die Stadt hatte zunächst mehrfach ein Bauvorhaben in der Querstraße 4 abgelehnt. Letztlich entschied man sich für die Ausarbeitung eines Bebauungsplans. Erlaubt sind nun im Außenbereich des Gebiets vornehmlich Gebäude mit Satteldach und einer Traufhöhe von bis zu 4,25 Metern. Im Innenbereich sind es Bauten mit Satteldach und maximal 6,50 Meter Traufhöhe sowie Häuser mit Flachdach und maximal 9,25 Metern Höhe.

Da der Großteil des Areals überbaut ist und die Gebäude Bestandsschutz genießen, passiert aber erst mal nicht viel. Außer eben in der Querstraße 4. Dort sollen jetzt drei Mehrfamilienhäuser mit 23 Wohnungen und 35 Stellplätzen für Autos entstehen. Dagegen rührte sich zuletzt erneut Protest der Anwohner, die die Bebauung als nicht der Umgebung entsprechend kritisieren. Bereits 2016 hatte es eine Unterschriftenaktion gegeben.

Bebauungsplan II

Direkt südlich, auf der anderen Seite des Seepfads schließt sich ein weiteres Gebiet an, das aktuell überplant wird. In diesem Bebauungsplan Hohe Straße-Seepfad könnten demnach auf bisher überwiegend Grünflächen 80 Wohneinheiten in 11 Gebäuden für insgesamt 190 Menschen entstehen – auf zirka 1,2 Hektar. Nach außen zur bereits bestehenden Bebauung sollen zweistöckige Gebäude plus Dachgeschoss entstehen. Im Innenbereich sind von Architekt Hardy Raff dreistöckige Gebäude mit Flachdach vorgesehen. Auch hier sehen Anwohner einen massiven Einschnitt in ihre Lebensqualität. Und auch Teile des Sachsenheimer Gemeinderats hätten sich in Teilen eine niedrigere Bebauung gewünscht. Ebenso gab es aber auch Stimmen, dass sich die Bebauung gut in die Umgebung einfüge und eine gewisse Höhe angesichts der Wohnungsnot nötig sei.

Die Oberfläche soll in diesem Bereich weitestgehend autofrei gehalten werden. Der Bebauungsplan ist noch nicht verabschiedet, es laufen die naturschutzrechtliche Prüfung und die Beteiligung der Öffentlichkeit aus. Und der städtische Teamleiter Bauverwaltung, Steffen Schurr, fügt an: „Im Moment sind uns keine konkreten Bauabsichten bekannt.“ Ist das Verfahren abgeschlossen, sei aber mit Bauaktivität zu rechnen, heißt es aus der Bauverwaltung.

Anschlussunterbringung

Ganz im Westen, im direkten Anschluss an den Sachsenheimer Bauhof stehen schon seit einiger Zeit zwei Systembauten, in denen 60 Flüchtlinge untergebracht sind. Auch hier gab es Unmut vonseiten der Anwohner. Denn hier standen bereits jahrzehntelang Wohncontainer, immer wieder gab es laut Anwohner auch Probleme. Wie lange die Bauten dieses Mal bleiben, vermag die Stadt nicht zu sagen. Wie andere neue Gebäude zur Anschlussunterbringung; könnten aber auch sie später als Sozialwohnungen genutzt werden.

Sozialer Wohnungsbau

Solche Gebäude für einkommensschwache Bürger mit Wohnberechtigungsschein entstehen derzeit ganz am anderen Ende des Seepfads zur Oberriexinger Straße hin. Wo aktuell die Gebäude Oberriexinger Straße 12 und 14 sowie Seepfad 2 abgerissen werden, sollen 13 Wohneinheiten mit insgesamt rund 900 Quadratmetern entstehen.

Für die Stadt soll dieses Vorhaben ein „erstes Erfahrungsprojekt im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus“ werden. 2020 sollen die Gebäude fertig sein.