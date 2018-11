Herbstsynode Schwerpunkt der Herbstsynode ist die Fusion

Vaihingen / bz

Am Freitag fand die Herbstsynode des Kirchenbezirks Vaihingen im Evangelischen Gemeindehaus in Vaihingen statt. Zweimal im Jahr tagt die Synode, die sich aus Pfarrern, Kirchengemeinderatsmitgliedern aller Kirchengemeinden sowie weiteren Entsandten kirchlicher Einrichtungen zusammensetzt, teilt die Kirchensynode mit.

Rainer Zeyher, der im Gemeindehaus den Anfang machte, betonte in seinem Dekansbericht die theologische Dimension kirchlicher Veränderungsprozesse. So sei es wichtig, dass die Kirche einerseits um der Menschen willen vor Ort bleibe, zugleich sei Kirche aber immer auch „wanderndes Gottesvolk“, das sich ganz im Sinne der Franziskaner- und Bettelmönchtradition nicht gemütlich einzurichten habe, sondern auf dem Weg sei. In dieser Gewissheit sieht Dekan Zeyher auch die laufenden Veränderungs- und Entwicklungsprozesse im Kirchenbezirk.

Fusion zweier Kirchenbezirke

Neben dem Dekansbericht war die Information über die geplante Fusion der beiden Kirchenbezirke Ditzingen und Vaihingen ein Schwerpunkt der Synode. In unzähligen Sitzungen und Gesprächen, gab es zahlreiche Stolpersteine aus dem Weg zu räumen. Inzwischen aber gibt es einen Entwurf zur zukünftigen Bezirkssatzung, der Anfang des kommenden Jahres in Sondersynoden der beiden Bezirke beraten werden soll. Dieser sieht vor, dass die Fusion zum 1. Januar 2020 erfolgt. Der Name des zukünftigen Kirchenbezirks lautet „Vaihingen-Ditzingen“. Sitz des geschäftsführenden Dekanats ist Vaihingen, wenngleich es in jedem Teilgebiet weiter einen Dekan geben wird. Die Diakonische Bezirksstelle Vaihingen bleibt selbständig und weiterhin für den Bereich des bisherigen Bezirkes Vaihingen zuständig. Die Diakonische Bezirksstelle Ditzingen wird wie bisher als Außenstelle des Kreisdiakonieverbandes betrieben und für den Bereich des bisherigen Bezirks Ditzingen zuständig sein.

Die Ausschüsse werden paritätisch aus beiden Teilgebieten des neuen Kirchenbezirks besetzt. Die Kirchensteuerzuweisungen an die Kirchengemeinden sollen mit der Fusion annähernd gleich bleiben. Nach den Sondersynoden Anfang des Jahres soll in den Frühjahrssynoden des Kirchenbezirks Vaihingen und Ditzingen bis Ende März der Beschluss zur Fusion der beiden Kirchenbezirke herbeigeführt werden.

Info Die geplante Sondersynode zur Beratung der Kirchenbezirksfusion findet am 19. Januar statt, die reguläre Frühjahrssynode am 15. März im Lichtensterngymnasium in Großsachsenheim.