Bilanz Schulden der Eigenbetriebe sind hoch

Markgröningen / Michaela Glemser

Einen Jahresgewinn in Höhe von 144 756 Euro verkündete Markgröningens Kämmerer Klaus-Dieter Schmelzer dem Gemeinderat. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserwerk gestaltete sich erfreulich, auch wenn sich die Wasserverluste im Jahr 2017 mit 7,2 Prozent leicht erhöht haben.

2016 lag dieser Wert noch bei 5,6 Prozent. Die Schäferlaufstadt hat 2017 insgesamt 961 514 Kubikmeter Frischwasser bezogen und 890 241 Kubikmeter an die Verbraucher abgegeben. Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf lagen bei 2,4 Millionen Euro. In besagtem Wirtschaftsjahr wurde im Rahmen des Eigenbetriebs Wasserwerk vor allem in die Sanierung der Bahnhofstraße, in das Bauvorhaben im Birkenweg und in den Ausbau des Leerrohrnetzes investiert. Der Schuldenstand zum Jahresende 2017 betrug rund 8,4 Millionen Euro. Schmelzer machte trotz dieses hohen Darlehensstands deutlich, dass die Entschuldung des Eigenbetriebs weiterhin das große Ziel sei.

Schulden durch Abwasser

Dies gilt auch für den zweiten Eigenbetrieb der Stadt, denn auch im Rahmen der Abwasserbeseitigung betrug der Schuldenstand zum 31. Dezember 2017 rund 13 Millionen Euro. Es musste in diesem Wirtschaftsjahr sogar eine neue Kreditaufnahme in Anspruch genommen werden. Der Jahresgewinn, welchen der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Jahr 2017 erwirtschaftete, schlug mit 2006 Euro zu Buche. Nach dem Rechnungsergebnis wäre der Gewinn sogar mit 237 388 Euro noch höher gewesen, doch musste mit 235 382 Euro eine Rückstellung für eine ausgleichspflichtige Kostenüberdeckung gebildet werden, um dem Gebührenzahler die Gewinne zurückerstatten zu können. Die Ausgaben im Bereich des Eigenbetriebs Abwasser flossen im Jahr 2017 ebenfalls in die Erneuerung der Bahnhofstraße und des Birkenwegs sowie in die Ertüchtigung des Regenüberlaufbeckens im Bereich Leudelsbach.

Eröffnungsbilanz ist fertig

Stadtkämmerer Schmelzer präsentierte noch mehr Zahlen, denn nach der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) zum Etatjahr 2016 konnte nun auch die Eröffnungsbilanz fertiggestellt werden, in der Vermögen und Schulden der Kommune erfasst werden. Das Sachvermögen belief sich zum 1. Januar 2016 auf insgesamt rund 99 Millionen Euro, das Finanzvermögen lag bei 9,9 Millionen Euro. Das Eigenkapital hatte eine Höhe von rund 77 Millionen Euro und die Summe der Verbindlichkeiten betrug 12,8 Millionen Euro. Die konsolidierten Gesamtschulden der Stadt mit ihren Eigenbetrieben stiegen auf 34,5 Millionen Euro an. Das letzte Wort über die Eröffnungsbilanz haben die Fachleute der Gemeindeprüfungsanstalt, welche die Zahlen bei der überörtlichen Finanzprüfung genau unter die Lupe nehmen.