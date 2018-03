Sachsenheim Schüler-Musical: Viel Aufregung um Sally

Sachsenheim / Michaela Glemser

Verzweifelt stehen Bibi, Maike und Teo mit ihren Freunden am Bahnhof. Gerade heute Abend fällt der Regio-Zug RE 03/18 nach Haslich aus. Dabei hatten sich die Kinder und Jugendlichen mit ihren erwachsenen Begleitern so auf den Auftritt ihres Idols, der megacoolen Sängerin Sally, in der Nachbargemeinde gefreut. Ein letztes Taxi fährt an diesem Abend noch nach Haslich, und um die begehrten Plätze entbrennt unter den Sally-Fans ein heftiger Streit. Schließlich kommt es aber doch noch zu einem Happyend, denn Sally ist der Gruppe am Bahnhof näher als gedacht. Das ist in Kürze die Handlung des neuen Musicals der Gemeinschaftsschule „RE 03/18 entfällt“, das in der kommenden Woche zur Aufführung kommt.

„Wir haben das Stück für unser diesjähriges Musical wie immer weitgehend selbst geschrieben. Daran wirken inzwischen auch die Schüler mit“, erzählt Susanne Schubert, hauptverantwortliche Lehrerin für die alljährlichen Musical-Aufführungen an der Gemeinschaftschule Sachsenheim. Auch in diesem Jahr ist die Kraichertschule mit im Boot. Mehr als 70 Mitwirkende haben diese neunte Musical-Produktion vor und hinter der Bühne auf die Beine gestellt. Seit Beginn des Schuljahrs proben die Schüler der fünften bis achten Klassen eifrig, seit Montag hat die heiße Phase vor den Aufführungen begonnen hat.

Die Mensa im Schulzentrum Großsachsenheim ist zur „Musical Hall“ geworden, in der von morgens um 8 bis abends um 17 Uhr und oftmals noch darüber hinaus geschauspielert, getanzt und gesungen wird. „Die Teilnahme bei den Musicals ist sehr begehrt. Es gibt Castings, bei denen die Auswahl getroffen wird. Die Schüler müssen dabei zum Beispiel bestimmte Emotionen wie Wut, Freude oder Trauer zeigen“, schildert die 13-jährige Soma Mahmod, die die Krimhild spielt. Die 13-Jährige war bereits bei den Musical-Aufführungen in den Vorjahren dabei und weiß, dass die harten Proben nicht immer ein Zuckerschlecken sind. „Natürlich ist die Vorbereitung für eine solche Aufführung eine schöne Abwechslung zum Schulalltag, aber es kann auch ganz schön anstrengend sein, da wir uns absolut konzentrieren müssen. Ich bin abends immer richtig müde“, berichtet Soma. Das bestätigt Eligio Bongiovanni. Der 13-Jährige aus dem Technikteam ist dafür verantwortlich, dass die Akteure auf der Bühne mit dem passenden Licht in Szene gesetzt werden. „Ich habe in der Probewoche schon viel weniger Freizeit, aber es ist auch spannend, ein Teil der großen Musical-Gemeinschaft zu sein“, ist er begeistert, „das Bühnenbild, das die Szenerie an einem Bahnhof darstellt, wurde selbst gebaut. Dabei unterstützen uns auch viele ehemalige Schüler und Lehrer.“

Bereits seit vier Jahren ist Esra Menzil aus der achten Klasse mit von der Partie. „Ich merke schon, dass mein Selbstbewusstsein im Laufe der Zeit immer mehr gewachsen ist. Es ist ein tolles Gefühl, auf der Bühne zu stehen, und es klappt immer besser“, betont die 14-Jährige.

Auch wenn die Schüler von morgens bis abends in der „Musical Hall“ beschäftigt sind, versäumen sie im Unterricht nichts Wesentliches, denn ihre Klassen nehmen auf die Probenwoche Rücksicht. „Wir freuen uns alle schon sehr auf die Aufführungen. Am schwierigsten wird wohl die Szene mit der Eskalation werden, weil dabei alles genau aufeinander abgestimmt sein muss“, erläutert Amelie von Carlowitz alias Maike.