Sachsenheim Schüler lernen Demokratie

Sachsenheim / Michaela Glemser

An der Gemeinschaftsschule Sachsenheim finden die Kinder und Jugendlichen vielfältig im Schulalltag Gehör. Als Lehrerin Miriam Knothe an die Schule in Großsachsenheim kam, hatte sie während ihres Studiums und ihrer praktischen Ausbildung nur wenig über Demokratie-Bildung in der Schule gehört. „Während des Studiums war dies so gut wie kein Thema. Im Referendariat habe ich im Bereich Pädagogik dazu in Ansätzen etwas mitbekommen, aber eigentlich habe ich mich damit erst richtig an der Gemeinschaftsschule in Sachsenheim befasst“, macht Miriam Knothe deutlich. Hier seien die Grundzüge der Demokratie-Bildung schon vorgegeben und fest im Stundenplan verankert.

„Klassenräte“ in allen Stufen

Von der Grundschule bis zu Sekundarstufe gibt es in allen Klassen das Schulfach „Klassenrat“, in dem altersgerecht wichtige Anliegen und Probleme der Schüler zur Sprache kommen. Jeweils ein Vorsitzender leitet den Klassenrat, ein Protokollant hält die Inhalte der wöchentlichen Sitzungen schriftlich fest und die Regel- sowie Zeitwächter sind für den korrekten Ablauf der Sitzungen verantwortlich.

Die Amtsinhaber wechseln immer wieder durch, damit jeder Schüler ein Gespür für diese Positionen bekommt, die auch mit einer gewissen Verantwortung verbunden sind. „Es ist wichtig, dass mit dem Fach ‚Klassenrat‘ die Demokratie-Bildung im Stundenplan ihren festen Platz hat und die Termine dafür vorgegeben sind. Sonst geht dies im Schulalltag unter“, macht Knothe deutlich. Auch sie als Lehrerin profitiere davon, denn so sei sie viel näher an den Themen, welche die Schüler bewegen, und lernt diese auch von einer ganz neuen Seite kennen, die im sonstigen Schulunterricht vielleicht kaum in Erscheinung tritt. Zudem begleitet Knothe als Verbindungslehrerin gemeinsam mit ihren Kolleginnen Rebecca Lang und Rosa Wein die Schulversammlungen, die alle sechs Woche in der Mensa der Gemeinschaftsschule stattfinden. Getrennt nach Grundschule und Sekundarstufe treffen sich die Schüler aller Klassen im Plenum, um Wünsche, Vorschläge, Probleme und kommende Veranstaltungen miteinander zu besprechen und zu diskutieren.

Auch am Mittwoch waren die Stuhlreihen in der Mensa wieder dicht gefüllt, als die Schülersprecher Demet Köle, Yara Bringmann, Meric Iceli und Elyesa Demirel die Versammlung eröffneten. „Die Schulkonferenz und der Klassenrat sind wichtige Stützen für unsere Arbeit als Schülersprecher, denn so können wir Probleme unter uns klären oder gar nicht erst entstehen lassen. Es ist wichtig, dass die Meinung der Schüler ernst genommen wird“, machte Meric Iceli deutlich. Der Neuntklässler führt das Amt des Schülersprechers gerne aus, selbst wenn dies für ihn mit zusätzlichen Verpflichtungen verbunden ist.

Kompromisse finden

Für die Schulversammlungen muss er Präsentationen ausarbeiten, an den Schulkonferenzen mit den Lehrern teilnehmen und bei Problemen immer wieder Kompromisse oder Mehrheitsentscheidungen finden, denen sich die Schüler mehr oder weniger bereitwillig unterordnen. „Auch dies ist Demokratie-Bildung. Zu lernen, wie ich mit Mehrheitsentscheidungen umgehe und sie zu akzeptieren, auch wenn ich vielleicht anderer Meinung bin“, betont Lehrerin Rosa Wein. In der Schulversammlung am Mittwoch ging es beispielsweise um die neue Schulordnung, welche das Zusammenleben in der Gemeinschaftsschule regeln soll. „Daran haben Lehrer, Schüler und Eltern mitgewirkt. Es war uns ganz wichtig herauszuarbeiten, für was wir in unserer Schule stehen“, erklärte Schulleiter Bernhard Dietrich. Auch er ist der Meinung, dass Demokratie-Bildung in der Ausbildungsphase der Lehrer zu wenig angesprochen wird. „Neue Kollegen, die an unsere Gemeinschaftsschule kommen, arbeiten sich in dieses Thema aber sehr schnell ein und nehmen es durchweg positiv auf. Jedoch ist es wichtig, dass diese Konzepte stetig durchgeführt werden“, unterstrich der Sachsenheimer Schulleiter.

Thema „Herzenssache“

So gab es in der Schulversammlung auch ein Thema „Herzenssache“, bei dem die Schüler ihre Wünsche und Probleme vortragen konnten. Neben den Hoffnungen auf einen neuen Getränkeautomaten mit heißer Schokolade oder Tee meldeten sich auch Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen zu Wort und baten die älteren Schüler eindringlich, sie in den Pausen nicht mehr zu ärgern. Der Mut für diese offenen Worte vor der gesamten Schülerschaft wurde zugleich belohnt, denn die rund 50 Streitschlichter unter den Schülern, die dafür eine spezielle Ausbildung absolviert haben, wollen künftig in den Pausen auf diese Probleme besonders achten und für faire Lösungen sorgen. Auch dies gehört zur gelebten Demokratie-Bildung in der Schule dazu.