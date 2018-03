Sachsenheim Schnelles Internet: Bis 100 Mbit pro Sekunde zum Jahresende

Von Mathias Schmid

Die Telekom rüstet derzeit in Sachsenheim ihr Netz auf (die BZ berichtete). Jetzt stellte sie den Fortschritt im Gemeinderat vor. Bis Ende 2018, spätestens Anfang 2019, soll alles fertig sein. In Hohenhaslach gibt es einen Zwischenschritt, Ende 2019 soll es aber auch hier eine Downloadrate von 100 Mbit pro Sekunde geben. Außen vor ist die Telekom in Kleinsachsenheim.

Auch wenn der Bedarf und das Angebot nicht immer leicht zu ermitteln seien: „Fest steht, dass in Sachsenheim sowohl die private als auch die gewerbliche Nachfrage nach einer bedarfsgerechten Internetversorgung steigt und durch den technischen, digitalen Fortschritt in naher Zukunft noch erheblich zunehmen wird“, sagte Sachsenheims Wirtschaftsförderer Matthias Friedrich. Er betont weiter: Erfahrungsberichte aus den Unternehmen und von Bürgern hätten gezeigt, „dass in vielen Bereichen unserer Stadt zwar ein grundsätzliches Internetangebot vorhanden ist, dieses aber zuweilen keiner zeitgemäßen, leistungsfähigen Infrastruktureinrichtung entspricht.“ Sprich: Entweder finde sich kein Anbieter, der schnelles Internet zur Verfügung stellen kann oder es werden „Brückentechnologien“ angeboten. Zu diesen gehört auch das sogenannte Vectoring, das die Telekom derzeit im Landkreis Ludwigsburg und aktuell in Sachsenheim vorantreibt. Dennoch begrüßt die Stadt die Arbeiten.

„Wir sind in den letzten Zügen im Landkreis“, sagte Volker Ackermann von der Deutschen Telekom zu den Arbeiten in Sachsenheim. An vielen anderen Orten hat das Unternehmen bereits seine Multifunktionsgehäuse aufgestellt, bis zu denen die Glasfaserkabel reichen, die für einen deutlich schnelleren Datentransport stehen. Zu den Häusern führt aber weiter ein Kupferkabel. FTTC – Fibre to the Curp – nennt die Telekom diese Technik. So sollen immerhin bis zu 100 Mbit pro Sekunde beim Herunterladen (Download) und bis zu 40 Mbit pro Sekunde beim Hochladen (Upload) von Datenmengen erreicht werden.

„Wir werden jeden Punkt ausbauen“, sagt Volker Ackermann mit Blick auf die Vielzahl von Kabelverzweigern in Großsachsenheim. „Zielsetzung ist, dass das Angebot ab Dezember buchbar ist.“ An manchen Punkten im Westen Großsachsenheims dauert es aus technischen Gründen ein wenig länger. Dasselbe gilt für Spielberg. Hohenhaslach muss sich zunächst mit 50 Mbit pro Sekunde begnügen, soll aber bis Ende 2019 auch folgen. Die Telekom nutzt für den Ausbau bereits verlegte Leerrohre unter den Straßen. Wo diese noch nicht vorhanden sind, muss die Straße aufgegraben werden. „Ganz ohne Belastung der Bürger geht es nicht“, meint Ackermann.

Schneller schnell surfen können die Häfnerhaslacher, die internettechnisch ans Zaberfeld angeschlossen sind. Hier soll es schon Ende Juni losgehen. Kein Ausbau vonseiten der Telekom ist in Kleinsachsenheim möglich. Dort hat bereits der Anbieter Omnidat seine Technik verlegt. Durch den VDSL-Ausbau werden ebenfalls Bandbreiten von bis zu 100 Mbit pro Sekunde erreicht.

Auf richtig schnelles Internet dürfen sich die Neu-Großsachsenheimer im Neubaugebiet Sonnenfeld freuen. Denn dort wird Glasfaser bis in die Häuser verlegt (FTTH – Fibre to the Home). „Nur dann kann die volle Bandbreite transportiert werden“, sagt der Regionalmanager im Industrievertrieb der Telekom, Ackermann. In Zahlen: 1000 Mbit Upload- und 500 Mbit Downloadrate.