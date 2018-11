Gericht Schneller in der Klinik als auf dem Amt

Markgröningen / Heike Rommel

Seine Frau bat ihn zu kommen, und dann war er eben wegen der Sturzgeburt seiner Zwillinge schneller in der Klinik als auf dem Amt. Weil er es versäumt hat, seine Einreise aus Ghana zu melden, muss ein 31-jähriger, frisch gebackner Vater kraft Urteils des Ludwigsburger Amtsgerichts 200 Euro Geldstrafe bezahlen. Die 20 Tagessätze zu jeweils zehn Euro sind bedeutend weniger, als wenn er einen Strafbefehl über 60 Tagessätze zu jeweils 10 Euro wegen seiner unerlaubten Einreise akzeptiert hätte.

Die Tatvorwürfe der Stuttgarter Staatsanwaltschaft wogen in diesem Fall schwer. Dem noch nicht verheirateten Familienvater wurde zur Last gelegt, vermutlich am 23. März dieses Jahres über einen unbekannten Grenzübergang in Österreich ohne Aufenthaltstitel und damit zur Abschiebung ausgeschrieben in die Bundesrepublik eingereist zu sein. Gekommen war er mit einer Mitfahrgelegenheit. Der Beschuldigte erklärte, er habe im September 2017 erfahren, das seine deutsche, ebenfalls aus Ghana stammende Frau schwanger ist. Infolgedessen erwartete er zwei deutsche Kinder, konnte aber bei der Botschaft in Rom nicht mit Familiennachzug punkten.

Im Zuge der Beweisaufnahme stellte sich heraus, dass der Angeklagte bereits am 19. März 2018 eingereist war und drei Tage später bei einem Anwalt vorstellig wurde. Der klärte ihn darüber auf, dass er die Vaterschaft für seine Zwillinge nachweisen müsse. Die Vaterschaftsanerkennung bekam der Ghanaer erst am 19. April. Vater und Mutter haben das gemeinsame Sorgerecht für die beiden Söhne, die am 2. April im siebten Monat per Notkaiserschnitt als Frühchen zur Welt kamen.

„Kirche im Dorf lassen“

Der Rechtsanwalt des Ghanaers habe sofort nach der Einreise seines Mandanten einen Antrag auf Duldung gestellt und diesen auch genehmigt bekommen. Somit, meinte der Verteidiger, habe der Zwillingsvater wegen seines Duldungsanspruchs keine strafbare Handlung begangen und das Gericht solle doch bitte „die Kirche im Dorf lassen“ und seinen Mandanten freisprechen. „Er ist illegal eingereist und untergetaucht“, stellte hingegen die Richterin fest.

Die Mutter der Zwillinge, eine 27-jährige Hauswirtschafterin aus Markgröningen, sagte aus, sie habe den Vater gebeten zu kommen. Er habe eigentlich erst kommen wollen, wenn die Kinder auf der Welt sind, aber sie habe wegen der problematischen Schwangerschaft dringend Hilfe gebraucht. Das Ende des Hilferufs der Schwangeren: Strafverfahren wegen Beihilfe zum Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz.