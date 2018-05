Sachsenheim Schluss mit Helikoptern und Kerzen

Von Mathias Schmid

Während die Winzer im Ländle glücklich sind, dass nach dem Frost-Schock im vergangenen Jahr die Eisheiligen 2018 (11. bis 15. Mai) glimpflich ausgehen dürften, stimmt das zwei Winzer aus Ochsenbach sogar ein bisschen traurig. Denn Georg Merkle und Sohn Sandro haben ein neues Frostschutz-System erfunden, das sie gerne weiter testen würden. Erste Erfolge haben sie bereits im vergangenen Jahr erzielt.

Das „Merkle Frost Stop System“ verspricht eine einfache Anbringung bei großer Effektivität: Ein Kabel, das Wärme transportiert, wird in ein Alurohr gelegt und die Rebzeilen entlanggezogen. Per Stecker am Anfang der Rebzeile werden die Kabel bei drohendem Frost mit Strom versorgt und erwärmen sich. So wird genügend Wärme an die jungen Triebe abgegeben, sodass diese bei Spätfrost nicht erfrieren.

Am Weinberg der Merkles hinter Ochsenbach (in Richtung Häfnerhaslach) fallen dem aufmerksamen Beobachter schnell die blauen Steckdosen für den Außenbereich auf. Hier ist auf einem halben Hektar ein Testbereich des neuen Systems eingerichtet, an dessen Perfektion die beiden immer noch tüfteln. Der Lemberger, der hier am Fuß des Bergs wächst, ist besonders gefährdet. „Wenn hier die Kaltluft nach unten drückt, kann sie nicht weg“, erklärt Georg Merkle das Phänomen in Tallagen.

Einige Hürden

Das System entstand im vergangenen Frühjahr. Viele andere Winzer versuchten bei bis minus sieben Grad, ihre Ernte mit Frostkerzen oder Helikoptern (um kalte und warme Luft zu durchmischen) zu retten – mit mäßigem bis gar keinem Erfolg. Davon hatten die beiden genug und fingen an zu tüfteln. „Wir haben einfach mal losexperimentiert und ein Kabel rumgewickelt“, berichtet Sandro Merkle über die ersten Versuche. Auf dem Weg zum ausgeklügelten System gab es einen Crashkurs in Elektrotechnik, viele Helfer und ein mühsames Feilschen mit Produzenten, die die Teile liefern. Doch die beiden ließen sich nicht entmutigen – mit Erfolg.

Viel effektiver als die bisherigen Methoden sei die Merkel’sche Beheizung direkt an der Pflanze, sagt auch die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg, die das System und das eines Konkurrenten aus Brackenheim (siehe Infobox) derzeit testet. „Das System hat uns beeindruckt“, sagt Hanns-Christoph Schiefer, zuständig für Weinbauversuche und -betriebe. „Im Vergleich zu allen anderen Verfahren ist es hervorragend. Ich bin absolut von Technik und System überzeugt.“ Und: Bis auf die Stromquelle – meist ein Generator – ist es auch emissionsfrei.

Ein entscheidender Vorteil des Systems: Es ist binnen kurzer Zeit ohne größere Vorplanungen startbereit. „In 20 bis 30 Minuten sind wir hier einsatzbereit“, erklärt er: Generator herbeischaffen, Verteiler aufstellen, Kabel einstecken, anwerfen, fertig. Das System bleibt dauerhaft in den Weinbergen, mindestens 20 bis 25 Jahre soll es halten. Die Äste der Rebe werden im Frühjahr um das Alurohr herumgewickelt, sodass an eine möglichst große Oberfläche Wärme abgegeben wird. In erster Linie als Schnittschutz gedacht, erweist sich das Alu auch als perfekter Leiter „Das Alu wird warm, das Holz wird warm. Das reicht, dass der Trieb nicht abfriert“, sagt Georg Merkle. Grob 25 Euro Stromkosten fallen pro Betriebsstunde an.

Eine große Hürde sind für Weinbau-Experte Schiefer dennoch die Installationskosten von rund 13 000 Euro pro Hektar. „Bei einem nachgefragten Wein, der zu entsprechendem Preis verkauft wird, rechnet sich das sicher. Aber bei Literware, die für 3,49 Euro verkauft wird, wird es schwierig.“ Relevanten Spätfrost gibt es seiner Einschätzung nach alle fünf Jahre. „Und dann gibt es ja auch keinen Totalschaden. Letztes Jahr gab es in Baden-Württemberg einen Ernteausfall von 20 Prozent.“

Sandro Merkle relativiert: „Für unsere Anlage hier muss es einmal Spätfrost haben, dass sich die Anlage bezahlt macht. Bei uns hat sie sich bereits letztes Jahr amortisiert.“ Und sein Vater betont: „Die Anlage ist nicht dafür gedacht, um einen kompletten Betrieb auszustatten, sondern nur dort anzubringen, wo es besonders gefährlich ist.“ Bei Weinen, bei denen pro Kilo Traube das Zwei- bis Dreifache verdient wird, „da lohnt es sich richtig.“

Längst hätte daher nur das Weinsberger Institut Interesse gezeigt. „Wir haben die Anlage auch schon an viele private Unternehmen verkauft. Auch das Staatsweingut Meersburg am Bodensee verwende die Technik. Georg und Sandro Merkle wissen: Ihr Geschäft ist abhängig von der Katastrophe. „Wenn es die nächsten fünf Jahre keinen Frost gibt, will das System kein Mensch. Gibt es nur eine Frostnacht, steht das Telefon vielleicht nicht still.“