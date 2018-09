Planung Schäferlauf wird überarbeitet

Markgröningen / bz

Nach der Erstellung und Umsetzung des Sicherheitskonzeptes, den Neuerungen in den Festzugabläufen und den Veränderungen an den Marktstrukturen arbeiten Stadt, Gemeinderat und weitere Gremien jetzt an den nächsten Schritten zur Weiterentwicklung des Markgröninger Schäferlaufes, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

In einer für den Zeitraum 2018 bis 2020 geplanten Projektphase soll eine nachhaltige und zukunftsorientierte Gesamtkonzeption entwickelt werden, in die sowohl finanzielle wie auch inhaltliche Aspekte einfließen sollen. Um die Weiterentwicklung zügig voranzubringen, werden unter Mitwirkung der Stadtverwaltung verschiedene Arbeitsgruppen eingerichtet, die einzelne Schwerpunktthemen konzeptionell und zielorientiert bearbeiten. So soll eine „Arbeitsgruppe Geschichte“ der Frage nachgehen, welche historischen Bezüge noch stärker in das Schäferlaufgeschehen eingebunden werden können. Eine „Arbeitsgruppe Marketing“ wird die Außendarstellung des Schäferlaufs weiterentwickeln und Konzepte erstellen, wie der Schäferlauf durch Sponsoring finanzielle Unterstützung erhalten kann.

Marktstrukturen und Festzug

Weitere Arbeitsgruppen werden sich mit den Marktstrukturen, den Festzugstrecken und dem Geschehen auf dem Stoppelfeld befassen. Für Bürgermeister Rudolf Kürner gibt es für diese umfangreichen Aktivitäten eine klare Intention: „Der Schäferlauf muss sich dem Wettbewerb der vielen Veranstaltungen in unserer Region stellen, wir müssen ihn nachfrageorientiert weiterentwickeln und trotz dieser Herausforderungen auf der finanziellen Seite für Verbesserungen sorgen“. Im Jahr 2020 sollen die Ergebnisse der Arbeitsgruppe zusammengefasst und ein finales Gesamtkonzept erstellt werden.

Sicherheitskonzept

Größere Veränderungen wurden beim Markgröninger Schäferlauf ab dem Jahr 2015 sichtbar. Grund war insbesondere das neue Sicherheitskonzept, das aufgrund kritischer Gegebenheiten zwischen Marktsituation und Festzug­ablauf erforderlich wurde. Dies führte dazu, dass in verschiedenen Schritten an verschiedenen Stellen die Zahl der Marktstände reduziert und die Festzugabläufe geändert wurden.

„Wir mussten Einschnitte vornehmen, die nicht von allen Teilen der Bevölkerung positiv aufgenommen wurden“, so Fachbereichsleiter Frank Blessing im Rückblick, „doch ich denke, dass wir mit den jetzigen Veränderungen bei Markt und Festzugfolge sowie den zusätzlichen Angeboten auf einen breiten Konsens stoßen“.