Der bewilligte Förderrahmen für das Sanierungsgebiet „Vaihinger Straße II/Ortskern“ rund um das inzwischen freigeräumte Areal des einstigen Feuerwehrgerätehauses beläuft sich auf insgesamt zwei Millionen Euro. 1,2 Millionen Euro steuert das Programm der Städtebauförderung des Landes Baden-Württemberg bei, weitere 800­ 000 Euro muss die Gemeinde Sersheim selbst schultern. Doch dieses Geld wird für die geplanten Maßnahmen in besagtem Sanierungsgebiet nicht ausreichen.

Das machte Léonie Franzen von der beauftragten STEG Stadtentwicklung in der jüngsten Gemeindratssitzung deutlich. Insgesamt werden wohl 5,7 Millionen Euro an Zuschüssen benötigt werden. Daher soll bereits im kommenden Jahr ein Aufstockungsantrag für die weitere Förderung des Sanierungsgebiets eingereicht werden. „Die fehlenden rund 3,7 Millionen Euro werden aber wahrscheinlich nicht in einem Zug bewilligt werden, sondern wir werden in den kommenden Jahren noch weitere Anträge stellen müssen“, betonte Franzen.

Die Gesamtinvestion inklusive der Förderung des Landes Baden-Württemberg im Bereich des ehemaligen Feuerwehrareals beläuft sich auf 684 000 Euro. Dort sollen Mehrfamilienhäuser entstehen und der öffentliche Raum in der Schlossstraße neu gestaltet werden. Baubeginn soll 2020 sein. Schon in Kürze soll der Rohbau für die neue Wohnbebauung in der Backgasse 9 und 11 abgeschlossen sein. Die kommunalen Gesamtausgaben betragen hier 130 000 Euro, wobei auch der Straßenbereich neu strukturiert und die Fahrbahn auf 4,50 Meter verbreitert werden soll. Alleine rund zwei Millionen Euro soll die Erneuerung des Fachwerkgebäudes in der Schmiedgasse 2 kosten, weitere fünf Millionen Euro sollen für die Neuerschließung „Auf dem Kies“ und einen möglichen Neubau des dortigen Kindergartens nötig sein. 1,4 Millionen Euro sollen zudem in die Beseitigung städtebaulicher Mängel in der Vaihinger Straße fließen. Im April werden die Vertreter der Gemeinde Sersheim wissen, ob und in welcher Höhe ihr Aufstockungsantrag bewilligt wird.

Eng mit dieser Neuordnung verknüpft ist das Gemeindeentwicklungskonzept bis 2035, das die Gemeinderäte im November endgültig beschließen wollen. Jetzt haben sie noch einmal die Ziele des Konzepts klar formuliert und eine Prioritätenliste erstellt. Unter dem Stichwort „Wohnen und Ortsbild“ soll die Innen- vor der Außenentwicklung vorangetrieben und dabei vor allem Baulücken und bestehende Baugrundstücke genutzt sowie der Gebäudebestand erhalten und aufgewertet werden. Zudem sollen gewerbliche Flächen im Orskern zu Wohnzwecken umgestaltet werden. Bezahlbarer Wohnraum soll entstehen sowie das Ortsbild erhalten und ebenfalls aufgewertet werden.

Eine bezahlbare Kinderbetreuung soll bestehen bleiben und die Ganztagsbetreuung an der Schule bis 16 Uhr angestrebt werden. Die Bildungsangebote sollen mit der Unterstützung privater Initiativen verbessert, das Jugendhaus ausgebaut sowie die Seniorenbetreuung erweitert werden. Bei der Versorgung ist künftig gerade der Bestand des Lebensmittelmarkts und der Arztpraxen mit barrierefreiem Zugang wichtig.

Zudem wird eine bessere Verkehrslenkung mit beruhigten Bereichen angestrebt. Der öffentlichen Nahverkehr soll ausgebaut werden. Für mehr Freizeit- und Erholungsqualität sollen die Aufenthaltsbereiche aufgewertet, generationenübergreifende Treffpunkte ausgebaut, örtliche Feste gestärkt und mehr Spielplätze geschaffen werden.

Schließlich soll noch auf eine naturschutzgerechte Flächenentwicklung, die Pflege des Baumbestands und den Ausbau regenerativer Energien Wert gelegt werden. Gemeinderat Roland Kögele regte an, das Ziel von Klimaschutzkonzepten für neue Baugebiete aufzunehmen. Dem will Bürgermeister Scholz nachkommen.